Ein Junge: Isabel Lucas' (40) erstes Baby ist auf der Welt

Isabel Lucas hat einen rührenden Post auf Instagram veröffentlicht – und dabei eine schöne Neuigkeit geteilt: Die Schauspielerin ist zum ersten Mal Mutter geworden! Die freudige Nachricht verkündet sie mit dem Schnappschuss von einem kleinen Babyfuß, der behutsam in der Hand seiner Eltern liegt. Dazu teilt die "The Loft"-Darstellerin rührende Worte über Engel, all die "Schönheit und den Schmerz" und wie die "Angst in Liebe" verwandelt wird. Doch zu guter Letzt heißt sie ihren Nachwuchs willkommen: "Danke an unseren strahlenden kleinen Sohn, wir lieben dich auf jede erdenkliche Weise."

Neben dem Foto von dem Fuß ihres Sohnes, veröffentlichte Isabel viele Aufnahmen, die sie noch mit Babybauch zeigen. So posiert sie beispielsweise auf einer der Aufnahmen gemeinsam mit ihrem Partner Cyrus Sutton am Strand: In einem Bikini bekleidet hält sie ihren Bauch, während der nun frischgebackene Papa vor ihr steht und die gewachsene Bauchmitte mit einem Kuss versieht. Auf einem weiteren Bild lachen sie gemeinsam.

Dass Isabel im Alter von 40 Jahren erstmals Nachwuchs erwartet, verkündete sie im Oktober. Sie teilte verschiedene Bilder auf Instagram – auf zweien dieser Aufnahmen zeigte sie stolz ihren Babybauch in die Kamera. "Manchmal fließen Worte, und manchmal ist das Geheimnis zu groß, und alles, was bleibt, ist zu fühlen. Hier existiert eine neue Ewigkeit. Inmitten von Blütenblättern stiller Wunder und reiner Liebe. Gemeinsam halten wir dieses Wunder mit zärtlichen, herzlichen Händen", schrieb Isabel dankbar dazu.

Getty Images Isabel Lucas, Mai 2025

Instagram / isabellucas Isabel Lucas und Cyrus Sutton, August 2025

Getty Images Isabel Lucas, Schauspielerin

