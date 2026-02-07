Lily Allen posiert selbstbewusst oben ohne nach Trennung

Lily Allen (40) sorgt mit einem neuen, freizügigen Shooting für Aufsehen: In einem High-Fashion-Studio posiert die Sängerin oben ohne – nur in schwarzen High Heels, auf einem simplen Stuhl, eingerahmt von grellem Licht. Die Fotos, die sie auf Instagram mit den Worten "Elle Elle Elle" teilte, zeigen Lily mitten im Set, umringt von Fotograf und Crew in Aktion, während sie lässig einen knallroten Apfel hält. Das Setting ist minimalistisch, die Atmosphäre bewusst ungeschönt, die Bildsprache klar auf ihre Präsenz ausgerichtet. Veröffentlicht wurden die Aufnahmen als Teil eines Magazin-Features, getaggt unter anderem mit Chanel sowie dem beteiligten Redaktionsteam.

Die Serie zeigt Lily in mehreren Looks: Neben dem topless-Motiv wechselt sie in ein pinkes Wickeloberteil, kombiniert mit einem transparenten Rock, während eine Make-up-Artistin letzte Hand anlegt. Ein weiterer Stilbruch folgt in einem khakifarbenen Retro-Outfit, wiederum mit schwarzen Heels – stets bleibt der Fokus auf Haltung, Blick und dem bewusst reduzierten Styling. Die visuellen Entscheidungen – kurzer dunkler Bob, markantes Make-up, nacktes Set – verleihen den Fotos eine vintage-inspirierte Note. Laut OK! entstanden die Bilder rund ein Jahr nach der Bekanntgabe ihrer Trennung von Stranger Things-Star David Harbour (50) nach vier gemeinsamen Jahren. Lily verarbeitete ihre Erfahrungen in ihrem Album "West End Girl", das im Dezember 2024 innerhalb von nur zehn Tagen entstanden ist. Nun setzt sie mit dem Shooting ein weiteres selbstbewusstes Statement, das unmittelbar ins Auge fällt und neugierig auf mehr macht. Parallel senkte das Ex-Paar laut mehreren Berichten den Preis für sein Townhouse in Brooklyn, das im Oktober 2025 für umgerechnet 6,7 Millionen Euro gelistet wurde und inzwischen bei etwa 6,1 Millionen liegt.

Die Zeit nach dem Liebesaus beschrieb Lily in ihrem Podcast "Miss Me" als extrem belastend. Sie erzählte dort offen, sie habe sich Anfang 2025 selbst in eine Behandlungseinrichtung eingewiesen, um für ihre zwei Töchter Ethel und Marnie da sein zu können. "Ich liebe meine Kinder über alles, und ich bin jetzt in einer Situation, in der ich für sie wirklich mein stärkstes Ich sein muss. Und ich hatte das Gefühl, dass es mir immer schwerer fiel, für sie da zu sein, so wie sie es brauchen", erklärte sie in der Folge. Dass Lily persönliche Brüche in ästhetische Konzepte übersetzt, passt zu ihrer bisherigen Offenheit im Umgang mit Privatleben und Öffentlichkeit. Die Musikerin zeigt sich in den neuen Bildern nicht nur modisch wandelbar, sondern auch entschlossen, ihre Geschichte selbst zu erzählen – direkt, reduziert und mit einem Augenzwinkern in Form eines leuchtend roten Apfels.

Getty Images Lily Allen, Juni 2025

Getty Images David Harbour und Lily Allen, Mai 2022

Getty Images Lily Allen auf der Bühne, 2024

