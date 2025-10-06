Babyglück mit 40: Isabel Lucas ist zum ersten Mal schwanger

Isabel Lucas hat ihre Fans mit freudigen Nachrichten überrascht: Die "Home and Away"-Schauspielerin erwartet im Alter von 40 Jahren ihr erstes Kind. Auf Instagram teilte sie diese frohe Botschaft am Montag mit einer Reihe stimmungsvoller Bilder, die ihren wachsenden Babybauch liebevoll in Szene setzen. Gemeinsam mit ihrem Partner, dem US-amerikanischen Regisseur und Surfer Cyrus Sutton, feierte sie diesen besonderen Moment mit romantischen Aufnahmen am Strand. "Ein neues Für-immer existiert hier", schrieb die werdende Mutter zu einem der Fotos. Weiter erklärte sie: "Zusammen halten wir dieses Wunder in zarten, herzlichen Händen."

Die prominente Australierin, die ihr Baby im kommenden Jahr erwartet, erhielt zahlreiche Glückwünsche von Freundinnen und Kollegen aus der Unterhaltungsbranche. So schrieb ihre ehemalige Serienkollegin Sam Frost begeistert: "Herzlichen Glückwunsch, Engel." Auch andere, wie die Modelunternehmerin Brittany Hugoboom und Content Creator Samantha Neal, zeigten sich begeistert und würdigten Isabels freudige Nachricht mit liebevollen Kommentaren. Cyrus ist nicht nur Filmemacher, sondern auch ein preisgekrönter Surfer. Das Paar zeigte sich sichtlich verliebt in einer Serie von Bildern, die Isabel bereits im August gepostet hatte. Darauf zeigten sich die beiden eng umschlungen vor einem eindrucksvollen Wasserfall.

Isabel war in der Vergangenheit für ihre Diskretion in Sachen Liebesleben bekannt und hatte Beziehungen zu prominenten Persönlichkeiten wie Chris Hemsworth (42) und Angus Stone, bevor sie ihr Liebesglück mit Cyrus fand. Während sie nie viel über private Angelegenheiten preisgab, zeigt sie sich nun so offen wie selten zuvor. Gemeinsam mit ihrem Partner scheint sie diese neue Etappe ihres Lebens überglücklich zu erleben. Besonders beeindruckt hat dabei auch die poetische und spirituelle Art, mit der sie ihre Schwangerschaft verkündete, was bei ihren Fans und Followern für Begeisterung sorgte.

Instagram / isabellucas Isabel Lucas, Schauspielerin

Instagram / isabellucas Isabel Lucas und Cyrus Sutton, August 2025

Getty Images Chris Hemsworth und Isabel Lucas in Melbourne, 2006