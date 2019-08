Hat er schon eine Neue? Vor einigen Tagen gaben Liam Hemsworth (29) und Miley Cyrus (26) nach nur acht Monaten Ehe ihre Trennung bekannt. Fast zeitgleich tauchten Paparazzi-Bilder auf, die die Sängerin knutschend mit Brody Jenners (35) Ex Kaitlynn Carter im Urlaub zeigen. Im Gegensatz zu seiner Noch-Ehefrau gewährte Liam zunächst kaum Einblicke in sein aktuelles Privatleben. Jetzt kursieren allerdings Gerüchte, dass er sich blendend mit der australischen Schauspielerin Isabel Lucas verstehen soll!

Wie Woman's Day am Montag berichtet hat, verbringe Liam schon seit zwei Wochen Zeit mit seinem Bruder Chris (36) in Byron Bay in Australien. Laut einer Quelle bewege sich auch Isabel in ihrem Umfeld: "Sie sind ziemlich gute Freunde geworden. Sie ist da, um ihm abzulenken und sie ist eine exzellente Ratgeberin." Ob sich Liam und Isabel wirklich in gemeinsame Aktivitäten gestürzt haben, ist nicht ganz klar: Zurzeit postet die "MacGyver"-Darstellerin auf ihrem Instagram-Profil Urlaubsbilder aus der Schweiz.

In der Vergangenheit war die 34-Jährige mit Liams Bruder liiert. Die beiden kamen 2005 zusammen und waren drei Jahre ein Paar. Seit 2010 ist Chris mit der Spanierin Elsa Pataky (43) verheiratet und hat drei Kinder mit ihr.

Getty Images Isabel Lucas bei den AACTA Awards, 2018

Getty Images Chris Hemsworth und Isabel Lucas in Melbourne, 2006

Actionpress/ enewsimage Elsa Pataky und Chris Hemsworth bei der "Avengers: Endgame"-Premiere, 2019

