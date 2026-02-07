Minus 27 Kilo: Lizzo zeigt sich in Slip und bauchfreiem Top

Lizzo (37) hat auf Instagram ihren neuen Look enthüllt – und das Bild lässt kaum Fragen offen. Die Grammy-Gewinnerin knipste am Donnerstag (5. Februar) ein Spiegel-Selfie im Badezimmer, trug nur einen schwarzen Slip und ein bauchfreies Top und schrieb dazu schlicht: "Ich liebe dich auch". Mit dem Post zeigt die Sängerin, die zuletzt bei einer glamourösen Grammy-Party gesichtet wurde, wie sehr sich ihr Körper seit Beginn ihrer Gesundheitsreise verändert hat. Rund 27 Kilogramm hat Lizzo nach eigener Aussage seit 2023 "freigesetzt" – so nennt sie ihre Transformation. Das Foto sahen ihre 11,5 Millionen Follower, die Musikerin kombinierte den Look mit passendem Haarband und ließ das Make-up dezent.

Mehrfach hat Lizzo in den vergangenen drei Jahren mit Selfies dokumentiert, wie sie Ernährung und Sport in den Mittelpunkt stellt. In einem Substack-Essay im November 2025 adressierte die Künstlerin Kritiker ihrer Veränderung und erklärte, es sei ihr nie darum gegangen, "dünn" zu sein. "Ich werde immer die Dehnung und die Haut einer Frau haben, die viel Gewicht getragen hat. Und ich bin stolz darauf", schrieb sie und betonte, sie denke weiterhin von sich als "stolzes Big Girl". Die Entscheidung, ihre Gesundheit 2023 aktiv anzugehen, fiel nach einer schweren Phase, in der sie von Depressionen und Suizidgedanken sprach. Ihre Tänzerinnen hatten Lizzo wegen sexueller Belästigung, Fat-Shaming und eines feindseligen Arbeitsumfelds verklagt – Vorwürfe, die die Musikerin entschieden zurückwies. Anfangs sei der Gewichtsverlust unbeabsichtigt gewesen, sagte sie, das habe in der Therapie zu einem Durchbruch geführt – daraus sei der Wunsch entstanden, den Körper bewusst zu pflegen und mit Struktur an Training und Ernährung zu gehen.

Lizzo beschreibt ihr früheres Gewicht als "Schutzschild" und "Komfortzone", aus der sie sich lösen wollte, ohne ihre Selbstliebe aufzugeben. "Ich liebe mich selbst, so wie ich mich immer geliebt habe, egal was die Waage anzeigt", so die Musikerin laut der Daily Mail. Auch abseits der aktuellen Aufnahme setzt sie auf Momente, in denen sie sich spielerisch zeigt, Reaktionen teilt und klare Grenzen formuliert, wenn Kommentare verletzend werden. Wer ihr schon länger folgt, kennt diese Mischung aus Offenheit und Kontrolle: Sie zeigt viel, aber immer zu ihren Bedingungen. Genau dieser persönliche Draht macht ihre Updates für Fans so elektrisierend – und erklärt, warum jedes neue Foto zum Statement wird.

Lizzo im Jahr 2026

Lizzo bei den Oscars 2025

Lizzo, März 2025

