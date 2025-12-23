Ein Paar? Scout LaRue Willis und Thomas turteln öffentlich

Jetzt wird es öffentlich romantisch zwischen Scout LaRue Willis (34) und Thomas Doherty (30): In einem TikTok-Clip vom 22. Dezember sitzen die Sängerin und der "Tell Me Lies"-Star eng aneinandergeschmiegt in einer Bar, teilen sich eine Sitzbank und wirken wie ein eingespieltes Duo. Scout lehnt sich spielerisch an Thomas, während sie "Pink Pony Club" von Chappell Roan (27) anstimmt, rutscht dichter an ihn heran und schaut immer wieder zu dem Schauspieler. Als der Refrain einsetzt, steigt Thomas sofort ein, singt mit und blickt die Musikerin dabei intensiv an – ein Moment, der für viele Fans wie eine offizielle Turtel-Premiere der beiden wirkt.

Der Clip löst im Netz einen kleinen Begeisterungssturm aus: In den Kommentaren überbieten sich User mit Liebesbekundungen für das offenbar frisch verliebte Duo. "Der Blick, mit dem er dich ansieht, hallo?", schreibt eine Nutzerin. Eine andere ergänzt: "Merke: Finde einen Mann, der mich so ansieht, wie er dich ansieht!" Besonders deutlich wird eine Userin, die schwärmt: "Man sieht, wie sehr er dich liebt... allein an seinem Blick." Scout selbst gibt zwar kein Statement zu ihrem Beziehungsstatus ab, doch sie liket auffällig viele Beiträge, in denen die flirty Stimmung und der innige Umgang der beiden thematisiert werden – inklusive der Kommentare, in denen von Liebe die Rede ist.

Bereits vor vier Monaten hatte Scout mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen gesorgt. Damals wurde die Musikerin innerhalb weniger Tage sowohl mit Thomas als auch mit Ex-Freund Jake Miller in Los Angeles gesehen. Während sie das legendäre Chateau Marmont Arm in Arm mit dem Schauspieler verließ, folgte nur kurze Zeit später ein freundschaftlich wirkendes Treffen mit Jake, das mit einer innigen Umarmung endete. Fans rätselten schon damals, was wirklich zwischen Scout und den beiden Männern lief. Ihr Liebesleben, oft im Fokus wegen ihrer berühmten Eltern, hielt die 34-Jährige trotzdem weiterhin privat. Fest stand aber: Die Sängerin zeigte sich unabhängig und wollte ihren eigenen Weg gehen.

IMAGO / ZUMA Press Wire, IMAGO / ABACAPRESS Collage: Scout LaRue Willis und Thomas Doherty

IMAGO / ABACAPRESS Demi Moore, Scout LaRue Willis und Thomas Doherty, Juni 2024

IMAGO / ABACAPRESS Scout LaRue Willis, Januar 2025