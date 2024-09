"Innere Schönheit": Das brachte Demi Moore Tochter Scout bei

Scout Willis (33), die Tochter von Demi Moore (61) und Bruce Willis (69), verrät das Geheimnis ihrer Mutter für wahre innere Schönheit. Die Schauspielerin enthüllte bei der Premiere des Films "The Substance" gegenüber PEOPLE, dass Demi ihr beigebracht habe, innere Schönheit zu schätzen. "Meine Mutter war immer ein Vorbild darin, sich innerlich gut zu fühlen", verriet die 33-Jährige. "Es gibt so viele Menschen, die äußerlich wunderschön sind, aber innerlich unsicher und voller Schmerz."

Aufgewachsen im Rampenlicht von Hollywood, musste Scout sich oft mit der Aufmerksamkeit der Medien auseinandersetzen. "Natürlich ist es, als ob man in einem Goldfischglas lebt, mit vielen Kameras um einen herum", fügte sie hinzu und sprach über die Herausforderungen, denen sie sich als Tochter von Mega-Stars stellen musste. Sie erwähnte auch, dass Demis neuer Film "The Substance" sich humorvoll und kritisch mit gängigen Schönheitsstandards auseinandersetzt. "Ich finde es großartig, dass der Film diese Schönheitsstandards ein wenig auf die Schippe nimmt", sagte sie.

Demi spielt in "The Substance" die Rolle der Elizabeth Sparkle, einer Prominenten, die eine Droge vom Schwarzmarkt nimmt, um eine jüngere Version ihrer selbst zu kreieren. "Es erzeugt ein anderes Du. Ein neues, jüngeres, schöneres, perfekteres Du", lautet die Beschreibung der Wirkungen des fiktiven Medikaments. In einem Kommentar zu dem Film sagte Demi: "Ich hoffe, dass sowohl Männer als auch Frauen nach dem Film ein wenig sanfter und mitfühlender mit sich selbst umgehen." Neben der Promotion für den neuen Film verbringen die beiden zusammen mit Tallulah (30) und Rumer (36) viel Zeit mit dem demenzkranken Bruce und genießen ungestörte Familienzeit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Scout LaRue Willis, Tallulah Willis, Demi Moore und Rumer Willis auf einer Fimpremiere 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / scoutlaruewillis Scout und Bruce Willis

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige