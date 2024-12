Scout Willis teilt rührende Umarmung mit Papa Bruce Willis

Scout LaRue Willis (33) hat auf Instagram einen Einblick in ihr Familienleben im Dezember gewährt und dabei auch einen berührenden Moment mit ihrem Vater Bruce Willis (69) geteilt. In einem kurzen Video ist zu sehen, wie sie den Schauspieler draußen herzlich umarmt. Zusätzlich veröffentlichte die 33-jährige Musikerin mehrere Fotos mit Familienmitgliedern und Freunden, darunter ihre Mutter Demi Moore (62) und ihre Schwester Tallulah Willis (30). Mit einem humorvollen Kommentar über ihre neue Baseballkappe, die das Wort "actor" trägt, schrieb sie: "Ein kleiner Rückblick auf den Dezember und eine formelle Ankündigung: Ich bin übrigens jetzt Schauspielerin." Ihre Schwester Rumer Willis (36) scherzte daraufhin: "Danke, dass du mir so eine tolle Mütze zu Weihnachten gekauft hast."

Der Post von Scout kommt nur wenige Wochen, nachdem sie und Tallulah liebevolle Familienfotos mit ihrem Vater geteilt hatten. Bruce, der die drei Schwestern gemeinsam mit seiner Ex-Frau Demi hat, war in den letzten Jahren vermehrt im Fokus der Öffentlichkeit, seit bekannt wurde, dass er an frontotemporaler Demenz leidet. Demi, die von 1987 bis 2000 mit dem Action-Star verheiratet war, gab kürzlich in einem Interview ein Gesundheitsupdate über ihren früheren Ehemann. "Bruce befindet sich momentan in einem sehr stabilen Zustand", erklärte sie gegenüber Christiane Amanpour bei CNN. Trotz der schwierigen Situation betonte sie, wie wichtig es sei, betroffene Personen dort abzuholen, wo sie sich in ihrer Entwicklung befinden, und beschrieb den Umgang mit Bruce als geprägt von Liebe und Freude.

Die Familie legt großen Wert auf Zusammenhalt, auch nach dem Ende der Ehe zwischen Demi und Bruce. Immer wieder betonen die Mitglieder, dass die geschiedenen Eltern und ihre drei erwachsenen Töchter eine enge, unterstützende Beziehung pflegen. Auch Emma Heming Willis, die jetzige Ehefrau von Bruce, steht der Familie nahe. Solche Momente wie die gemeinsame Zeit im Dezember zeigen, wie wichtig allen Beteiligten der familiäre Rückhalt ist. Scout, Rumer und Tallulah teilen regelmäßig Fotos und Erinnerungen mit ihrem Vater und zeigen damit, dass die Familie trotz der Herausforderungen durch Bruce’ Krankheit enger zusammengewachsen ist. Eine Tradition, die zeigt, dass Familie in verschiedensten Formen Bestand haben kann.

Scout Willis teilt eine Umarmung mit Papa Bruce Willis

Scout Willis postet ein Bild ihrer Familie

