So süß gratulieren Bruce Willis' Töchter ihm zum 70. B-Day

Zu seinem 70. Geburtstag hat Bruce Willis (70) am 19. März besonders emotionale Worte von seinen drei Töchtern Rumer Willis (36), Scout LaRue Willis (33) und Tallulah Willis (31) erhalten. Auf Instagram teilen sie ihre innigen Glückwünsche mit der Welt. Tallulah würdigt ihren Vater mit einem Foto und schreibt: "Er ist ein Astronaut, ein Held mit einem Abzeichen, ein schlagfertiger Detektiv – und es war ein Privileg, all diese verschiedenen Charaktere mitzuerleben." Dennoch betont sie, dass Bruce für sie vor allem "Papa" sei und sie rührt mit persönlichen Erinnerungen: "Er kämmte meine Haare in der Badewanne und stellte immer sicher, dass ich vor dem Essen auf seinem Bett ein Handtuch auslegte."

Scout gibt in ihrem Post Einblicke in die musikalische Verbindung zu ihrem Vater. Sie teilt ein altes Video von Bruce aus dem Jahr 2014 und erklärt: "Die Musik, die ich mache, die Magie, die ich erschaffe – das ist das Vermächtnis meines Vaters." Dabei berichtet sie von der tiefen Dankbarkeit, die sie für die musikalische Bildung empfinde, die ihr Vater ihr ermöglicht habe. Emotional fügt sie hinzu: "Trauer ist der Preis, den ich zahle, um diese Tiefe der Liebe fühlen zu dürfen, und ich würde meine Trauer niemals hergeben." Rumer, die älteste der drei Schwestern, hält ihren Post kürzer, ist aber genauso liebevoll. Sie teilt ein Tanzvideo ihrer Eltern, Bruce und Demi Moore (62), und schreibt: "Für den König… Ich liebe dich, Daddio. Alles Gute zum 70. Geburtstag, Papa."

Bruce, der durch seine Rollen in Filmen wie "Stirb langsam" und "Pulp Fiction" weltberühmt wurde, ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Hollywoodlandschaft. Für seine Töchter zählt vor allem das Private. Tallulah erzählt von den kleinen, intimen Momenten mit ihrem Vater und enthüllt, dass er im engsten Kreis als "Corn Cake King" bekannt sei. Scout macht deutlich, dass seine Lebensfreude und Leidenschaft für Musik sie tief geprägt habe. Es wird klar: Für Rumer, Scout und Tallulah ist Bruce nicht nur ein Superstar, sondern vor allem ein liebevoller Vater, der sie begleitet und inspiriert.

Instagram / DC7SyfXS-iz Tallulah, Bruce und Scout Willis im November 2024

Instagram / buuski Tallulah Willis und ihr Vater Bruce Willis

