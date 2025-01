Erster Golden Globe: Demi Moores Familie feiert sie stolz

Demi Moore (62) durfte am Sonntag zum ersten Mal in ihrer Karriere einen Golden Globe mit nach Hause nehmen. Darüber ist nicht nur die Schauspielerin selbst mächtig stolz, sondern auch ihre Familie. Bei Instagram hielt Tochter Scout (33) den Moment fest, in dem sie zusammen mit ihren Schwestern, Partnern und Freunden die Verleihung verfolgt. Als in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" der Name ihrer Mama als Gewinnerin fällt, ist die Freude groß. Während Scout und ihre Schwester Tallulah (30) begeistert in die Luft springen, reißt Rumer (36) mit ihrer kleinen Tochter auf dem Arm glücklich die Faust in die Luft. "Sie hat es geschafft", schreibt Scout stolz unter ihren Post. Und auch Rumer kommentiert: "Go Mama Go! So stolz auf dich. Oh mein Gott, ich liebe dich so sehr. Sehr verdient."

Demi wurde bei den Golden Globes für ihre Darstellung in dem Body-Horrorfilm "The Substance" ausgezeichnet. Darin verkörpert sie die Schauspielerin Elisabeth Sparkle, deren einst erfolgreiche Serie kurz vor ihrem 50. Geburtstag abgesetzt wird. Nach einem Autounfall wird sie im Krankenhaus auf eine Injektion aufmerksam gemacht, die eine schönere und perfektere Version ihrer selbst erschafft, mit der sie aber verbunden ist. Doch der Preis für ihre angestrebte Makellosigkeit ist hoch und kostet Elisabeth nicht nur ihr körperliches Dasein. Für Demi war der Film sicherlich eine Herausforderung und entsprechend glücklich ist sie über ihren Preis. "Ich mache das schon seit langer Zeit, seit über 45 Jahren, und das ist das erste Mal, dass ich als Schauspielerin etwas gewonnen habe", freute sie sich in ihrer Dankesrede.

Tatsächlich ist dieser Preis Demis erste relevante Auszeichnung. In den 90ern war sie zwar schon mal für den Golden Globe nominiert, musste sich aber geschlagen geben. 1991 wurde sie als beste Hauptdarstellerin für den Film "Ghost – Nachricht von Sam" bedacht, 1997 in derselben Kategorie für den Fernsehfilm "Haus der stummen Schreie". In ihrer Rede betonte sie, nun endlich das Gefühl zu haben, genug zu sein, nachdem sie jahrelang als "Popcorn-Schauspielerin" bezeichnet worden war. Denn auch wenn Demi schon so viele Jahre im Business tätig ist, wurde sie anstatt bei den Golden Globes, Oscars oder ähnlichen Preisen hauptsächlich bei einem ausgezeichnet, den man nicht unbedingt haben möchte: Die 62-Jährige erhielt nämlich bereits siebenmal eine Nominierung und drei Auszeichnungen bei der Goldenen Himbeere, der Verleihung für die schlechtesten filmischen Leistungen.

Instagram / scoutlaruewillis Scout, Tallulah und Rumer Willis mit Freunden während der Golden Globes 2025

Getty Images Demi Moore im November 2024

