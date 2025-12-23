Mola Adebisi geschockt: Nanny schneidet Baby Haare ab

Heftiger Schreckmoment für Moderator Mola Adebisi (52) und seine Ehefrau Adelina Zilai (38). Eine für einen einzigen Tag engagierte Nanny hat ihrem Baby in deren Abwesenheit ungefragt die Haare geschnitten. Der Vorfall ereignete sich während eines gemeinsamen Projekts, bei dem die Betreuungsperson mit dem Kind in einem anderen Raum war. Als die Eltern dazukamen, war es schon passiert. Statt einer kleinen "Korrektur" endete der Griff zur Schere in einer unfreiwilligen Kurzhaarfrisur – mit sichtbaren Folgen. Adelina und Mola machten den Schock auf Instagram öffentlich. Deutlich mitgenommen sagte Adelina im Video: "Ich bin fassungslos. Normalerweise haben wir keine Nanny, aber für ein Projekt haben wir uns eine geholt. Und sie hat ernsthaft unserem Baby Boy die Haare geschnitten, ohne zu fragen."

Besonders schmerzt Adelina, dass ihr Sohn "jetzt überall kahle Stellen" hat. Auf Nachfrage habe die Nanny erklärt, es habe Knoten in den Haaren gegeben – deshalb habe sie "korrigiert". Mola legte nach und beschrieb das Vorgehen als unbegreiflich: "Sie hat ihm einfach mit einer Papierschere irgendwo in die Haare reingeschnitten", sagte der Moderator. Unter dem Posting sammelten sich binnen kurzer Zeit Kommentare wie "Unfassbar", "Geht überhaupt nicht" und "Wie übergriffig ist das denn?". Viele Nutzer sprachen dem Paar ihr Mitgefühl aus.

Für Mola und Adelina ist der Vorfall ein tiefer Einschnitt in einen eigentlich sehr glücklichen Lebensabschnitt. Der frühere VIVA-Star und seine Ehefrau sind seit 2020 ein Paar. 2024 krönte die Geburt des gemeinsamen Sohnes ihr Glück. Beide blühen in ihrer Elternrolle auf. Ihre Fans lassen sie gern an ausgewählten Familienmomenten in sozialen Medien teilhaben. Adelina zeigt dort häufig Einblicke in den Alltag als Mutter, Mola postet immer wieder kurze Familienclips. Gerade diese Nähe zum Publikum sorgt dafür, dass viele Follower Anteil nehmen, wenn es um sensible Themen rund um ihr Kind geht – und dass Zuspruch und Unterstützung nach schwierigen Situationen schnell bei der Familie ankommen.

Instagram / adelinazilai Adelina Adebisi und Mola Adebisi mit ihrem Söhnchen im April 2025

Instagram / adelinazilai Adelina Zilai und Mola Adebisi mit ihrem Sohn, Dezember 2024

Instagram / mola_adebisi Adelina Zilai und Mola Adebisi mit ihrem Sohn, Dezember 2024

