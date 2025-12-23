Sturz aus Lift: Sebastian Hertner bei Ski-Unfall verstorben

Ein tragisches Unglück hat sich am Sonntag im Skigebiet Savin Kuk in Montenegro ereignet: Sebastian Hertner, ehemaliger Zweitliga-Fußballer und zuletzt Kapitän des ETSV Hamburg, stürzte aus einem Sessellift etwa 70 Meter in die Tiefe und erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Der Vorfall geschah laut Bild vor den Augen seiner Ehefrau, die bei dem Unfall eingeklemmt wurde und mit einem gebrochenen Bein gerettet werden konnte. Der Doppelsessellift, den das Paar genutzt hatte, hatte sich nach ersten Informationen teilweise vom Seil gelöst und war in den Sitz dahinter geraten.

Der 34-Jährige spielte in seiner Karriere unter anderem für 1860 München, Erzgebirge Aue und Darmstadt in der zweiten Bundesliga. Auch in der deutschen U18- und U19-Nationalmannschaft war er aktiv und lief dabei mit bekannten Namen wie Christoph Kramer (34) und Felix Kroos auf. Der ETSV Hamburg, wo er zuletzt Kapitän war, äußerte sich auf Instagram voller Trauer: "Mit großer Trauer müssen wir heute bekannt geben, dass unser Kapitän Sebastian Hertner im Urlaub tödlich verunglückt ist. Wir sind fassungslos und unendlich traurig. Unser Mitgefühl gehört seiner Familie und seinen Angehörigen."

Privat war Sebastian für seinen bodenständigen und zugleich ambitionierten Charakter bekannt. Trotz der Herausforderungen des Profi-Sports und später in den unteren Ligen galt sein Engagement stets den Mannschaften, die er anführte, und den Gemeinschaften, in denen er spielte. In seiner Freizeit suchte er oft den Ausgleich in der Natur, was auch seinen Urlaub im Durmitor-Gebirge erklärte. Freunde, Familie und ehemalige Kollegen betonen immer wieder, wie sehr er nicht nur als Sportler, sondern auch als Mensch geschätzt wurde. Sein plötzlicher Tod hinterlässt eine große Lücke.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sebastian Hertner, Fußballspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Sebastian Hertner im 3.-Liga-Spiel FC Viktoria Köln gegen VfB Lübeck im Oktober 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / sebastianhertner Sebastian Hertner im September 2024