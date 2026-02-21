Mit Georgina Fleur: Verena Kerth teilt sonnige Dubai-Momente

Verena Kerth (44) genießt gerade die Sonne in Dubai und lässt ihre Fans auf Instagram daran teilhaben. Die Moderatorin teilte heute auf der Social-Media-Plattform einen Post, in dem sie von ihrer Reise in die Metropole am Persischen Golf berichtet. "Zwischen Sand & Skyline", schrieb die Influencerin zu ihrem Beitrag und versah ihn mit dem Hashtag Dubai. Auf dem zweiten Foto posiert Verena mit Freundin und Kollegin Georgina Fleur (35), die schon länger in Dubai lebt. Damit macht sie deutlich, dass sie sowohl die Wüstenlandschaft als auch die beeindruckende Skyline der Stadt auf sich wirken lässt. Schon kurz nach der Veröffentlichung zeigten sich ihre Follower begeistert von den Einblicken in ihren Aufenthalt.

Innerhalb kürzester Zeit erhielt der Post viele neue Kommentare. Von Herzchen-Emojis bis zu Aussagen wie: "Tolle Fotos" und "Wunderschön", die zu lesen sind. Dubai ist bekannt für seine Kontraste zwischen moderner Architektur und traditioneller Wüstenkultur – genau diese Mischung scheint Verena in ihrem Beitrag einzufangen. Die Stadt zählt zu den beliebtesten Reisezielen für Prominente, die dort sowohl Luxus als auch Abenteuer erleben können.

Verena ist als Moderatorin und Reality-TV-Star bekannt und teilt regelmäßig Einblicke aus ihrem Leben mit ihren Followern. Die gebürtige Münchenerin hat sich über die Jahre eine treue Fangemeinde aufgebaut, die gespannt verfolgt, was sie gerade unternimmt. Ob bei beruflichen Projekten oder privaten Reisen wie dieser nach Dubai – Verena hält ihre Community stets auf dem Laufenden und nimmt sie mit auf ihre Erlebnisse rund um den Globus.

Instagram / verenakerth Verena Kerth, Februar 2026 in Dubai

Instagram / verenakerth Georgina Fleur und Verena Kerth in Dubai, Februar 2026

Instagram / verenakerth Verena Kerth im Urlaub in Kitzbühel