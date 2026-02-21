Felix Neureuther plaudert über das Gehalt von Skisportlern

Felix Neureuther (41) hat sich bisher eher zurückhaltend gezeigt, wenn es um sein Privatvermögen ging. Doch nun bricht der ehemalige Skirennläufer sein Schweigen und spricht überraschend offen über die finanziellen Verhältnisse im Skisport. Im Podcast "Pizza & Pommes" diskutiert er mit Co-Host Philipp Nagel und Gast Giovanni di Lorenzo darüber, wie lukrativ eine Karriere im alpinen Skirennsport sein kann. Während Felix aktuell als Experte für die ARD die Olympischen Winterspiele in Italien begleitet, gewährt der 41-Jährige nun seltene Einblicke in ein Thema, über das er bislang kaum gesprochen hat: die wirtschaftlichen Chancen im Wintersport.

Der frühere Slalom-Star, der in seiner aktiven Karriere insgesamt 13 Weltcup-Einzelsiege errang, erklärt im Podcast, warum gerade der alpine Skirennsport finanziell so attraktiv ist. "Im Skisport hast du eine unheimlich große Industrie dahinterstehen, wo du natürlich viel Geld verdienen kannst, weil einfach der Markt dafür da ist", sagt Felix mit Blick auf die erfolgreiche italienische Skifahrerin Federica Brignone. Er betont außerdem die langfristige Bedeutung des alpinen Skisports: "Welcher Sport bringt die meisten Leute in die Region, wo Olympia ausgetragen worden ist? Das ist natürlich schon Ski Alpin, also langfristig gesehen. Weil da ist eben der Markt." Im Gegensatz dazu gebe es im Skispringen "nicht diesen Markt" wie im Ski Alpin, und auch im Biathlon sei die Situation ähnlich. Für Skispringer oder Biathleten sei es deshalb deutlich schwieriger, ähnlich hohe Einnahmen zu erzielen.

Felix stammt selbst aus einer bekannten Skisport-Familie. Seine Mutter Rosi Mittermaier (†72) war eine erfolgreiche Skirennläuferin und gewann bei den Olympischen Winterspielen 1976 zwei Goldmedaillen, sein Vater Christian Neureuther (76) war ebenfalls als Skirennläufer aktiv. Der 41-Jährige ist seit 2017 mit der ehemaligen Biathletin Miriam Gössner (35) verheiratet. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere hat sich Felix erfolgreich als Experte und Kommentator etabliert und ist regelmäßig bei großen Wintersport-Events im Einsatz.

Anzeige Anzeige

Getty Images Felix Neureuther, ehemaliger Skirennläufer

Anzeige Anzeige

Getty Images Felix Neureuther bei seinem letzten Rennen in Soldeu Andorra 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Neureuther, Felix Neureuther und Rosi Mittermaier bei einer Gala im Oktober 2016