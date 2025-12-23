YouTuber Adam the Woo ist im Alter von 51 Jahren verstorben

Schock in Florida: YouTuber Adam the Woo ist tot. Der Influencer, mit bürgerlichem Namen David Adam Williams, wurde am Montag leblos in seinem Zuhause nahe Orlando entdeckt. Ein besorgter Freund hatte durch ein Fenster in sein Schlafzimmer geblickt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Polizei bestätigte den Fund gegenüber dem Magazin Us Weekly. Eine Autopsie soll nun klären, woran Adam starb.

Ein Freund hatte sich Sorgen gemacht und sich schließlich mit einer Leiter einen Blick ins Haus des Content Creators verschafft. Als er Adam im dritten Stock reglos auf dem Boden sah, rief er die Polizei. Das Osceola County Sheriff’s Office erklärt, man sei zunächst um 12:24 Uhr zu einer Kontrolle ausgerückt, habe aber keinen Kontakt herstellen können. Gemeinsam mit der Feuerwehr wurde im Anschluss das Gebäude gesichert und betreten, der 51-Jährige war zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits verstorben.

Bekannt wurde der Creator durch zwei erfolgreiche YouTube-Kanäle, auf denen er Reisen zu berühmten Filmlocations, skurrilen Straßenattraktionen und verlassenen Freizeitparks dokumentierte. Über eine Million Abonnenten verfolgten seine Touren – und trauern nun, da das plötzliche Ableben ihres Idols bekannt geworden ist. Über eine Vorerkrankung oder Ähnliches ist bislang nichts bekannt. Am Vortag soll Adam noch mit dem Freund zusammen unterwegs gewesen sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / adamthewooatw Adam the Woo, YouTuber

Anzeige Anzeige

Instagram / adamthewooatw Adam the Woo, Mai 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / adamthewooatw Adam the Woo, Januar 2025

Anzeige