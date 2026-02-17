Ex Samiras Ankunft: Deswegen hielt sich Serkan Yavuz bedeckt

Am Frankfurter Flughafen kam es vor Kurzem zu einem ganz besonderen Wiedersehen für Serkan Yavuz (32). Während Ex-Partnerin Samira Yavuz (32) nach ihrem Abenteuer in Australien und im Dschungelcamp durch den Ankunftsbereich lief und dort von Fans, Presse und Kameras empfangen wurde, wartete der Realitystar abseits des Trubels. Serkan war nicht wegen Samira angereist, sondern um Tochter Valea und Samiras Mutter in Empfang zu nehmen, die gemeinsam mit der Dschungelcamp-Zweitplatzierten gelandet waren. In seinem Podcast "unReal" schildert er nun, warum er sich dabei lieber im Hintergrund hielt und was in diesem Moment wirklich für ihn zählte.

"Die ganze Presse da. Ich habe mich eh hinten im Eck versteckt. Ich hatte gar keine Lust, mit irgendwem etwas zu bereden", betont der Reality-TV-Star. Statt Interviews oder Statements sei für ihn nur eines wichtig gewesen: seine Tochter wieder im Arm zu halten. Er beschreibt den emotionalen Moment, als die kleine Valea nach sieben Wochen Trennung aus ihrem Schlaf aufwachte und ihren Papa am Flughafen wieder sah: "Valea, unfassbar süß. Wie sie sich gefreut hat – wisst ihr, wie mein Herz mir fast aus der Brust herausgesprungen ist? [...] Mein Vaterherz ist wirklich geschmolzen. Ich hatte Tränen in den Augen."

Zudem stellt er klar, dass er auch Tochter Nova abgeholt hätte, diese aber bereits auf dem Weg nach München gewesen sei. Der Grund sei laut dem 32-Jährigen rein logistischer Natur gewesen. "Ich hätte natürlich beide mitgenommen, aber Valea konnte nicht weiterfliegen, weil Samira von Frankfurt nach Köln in die Studios musste. Da Valea unter zwei Jahre alt ist, darf sie ohne Erziehungsberechtigten nicht weiterfliegen", erklärt Serkan. Während Samira also den großen Empfang erlebte, hielt sich der KDRS-Star im Hintergrund – und konzentrierte sich allein auf seine Rolle als Vater.

IMAGO / Future Image Serkan Yavuz bei der Premiere von "The Power" im April 2024

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Tochter Valea im Urlaub, September 2025

Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025