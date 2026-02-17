Wurden "My Style Rocks"-Kandidatinnen bisher nicht bezahlt?

Walentina Doronina (25) sorgt für Wirbel um die Show My Style Rocks. Unter einem Instagram-Clip, der sie während des Formats zeigte, schrieb sie: "Bevor ihr Videos von mir postet, begleicht doch erst mal die offene Rechnung von mir?" Die TV-Bekanntheit wirft dem Sender und der Produktionsfirma Acunmedya vor, sie nicht vollständig bezahlt zu haben. In einer Story führte sie aus: "Allerdings: Wenn man so mit mir und anderen Kandidatinnen umgeht und wirklich Kandidaten inklusive mir nicht ausbezahlt, ist das wirklich heftig. Wir waren Kandidaten in einer Show und haben dafür gearbeitet. Und dafür wurden wir teilweise nur teilsentlohnt und das geht gar nicht." Auf E-Mails sei nicht reagiert worden, so ihre Vorwürfe.

Unter dem Beitrag meldeten sich mehrere weitere Frauen zu Wort und berichteten von ausstehenden Zahlungen. Kyoko Li, auf Social Media bekannt als model.lily.lee, erklärte, sie warte noch auf ihr Gewinngeld in Höhe von 3.000 Euro. Mariama Bah, die auch an der Kurz-Staffel von Big Brother im vergangenen Jahr teilnahm, schrieb, ihr würden noch 8.500 Euro fehlen. Mindestens fünf weitere Frauen beklagten unter dem Clip ebenfalls, nicht oder nicht vollständig bezahlt worden zu sein. Dabei geht es nicht nur um Gagen, sondern auch um nicht erstattetes Shoppinggeld, Spritkosten und Kosten für Übergepäck. Eine Teilnehmerin erwähnte "mehrere Rechnungen mit Mahnung", auf die sie keine Rückmeldung erhalten habe. Die Kommentare sind mittlerweile verschwunden. Sport1 erklärte gegenüber DWDL, man habe von den Vorwürfen am vergangenen Freitag erfahren und nehme diese "sehr ernst". Eine interne Prüfung sei eingeleitet worden, um den Sachverhalt zu bewerten. "Sollten im Rahmen der Prüfung berechtigte Ansprüche festgestellt werden, werden diese selbstverständlich entsprechend ausgeglichen", so eine Sprecherin.

Bereits vor einigen Monaten hatte der Sender verkündet, dass "My Style Rocks" trotz schwacher Einschaltquoten in eine weitere Staffel gehen sollte, wie DWDL berichtete. Die zweite Staffel erreichte gerade in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen teils einen Marktanteil von 0,0 Prozent. Im Schnitt sahen laut Senderangaben rund 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Nach dem Staffelfinale, das im August 2025 ausgestrahlt wurde, verabschiedete sich die Show in eine Sommerpause. Sport1 sendete im Anschluss stattdessen Episoden von Hausmeister Krause und Hardcore Pawn Chicago am Vorabend.

