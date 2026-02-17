Günther Jauchs Summen bringt einer Kandidatin das WWM-Aus

Bei Wer wird Millionär? kam es am Montagabend zu einer misslichen Situation, die Kandidatin Michelle Janiak aus Berlin einen teuren Absturz bescherte. Die 4000-Euro-Frage lautete: Als welche Kinderbuchfigur ist Rüdiger von Schlotterstein bekannt? Günther Jauch (69) bot der Kandidatin eine "musikalische Hilfe" an und summte daraufhin ein Lied über "den kleinen Muck". Michelle interpretierte dies als versteckten Hinweis und war sich sicher, die richtige Antwort gefunden zu haben. Sie entschied sich für "Der kleine Muck" – doch damit lag sie falsch. Die korrekte Antwort wäre "Der kleine Vampir" gewesen, und so stürzte die Berlinerin von 4000 Euro auf nur noch 500 Euro ab.

Günther bemerkte seinen Fehler noch während der Entscheidungsphase und versuchte verzweifelt, seinen ungewollten Einfluss zu korrigieren. "Denken Sie sich einfach, ich hätte nicht gesungen", sagte der Moderator, doch sein Korrekturversuch kam zu spät. Günther vermutete nach der falschen Antwort, was in der Kandidatin vorgegangen sein musste: "Der Opa hat mich in eine Falle gelockt." Dem Quizmaster war deutlich anzusehen, dass er sich schuldig fühlte und sichtlich bemüht war, die Situation irgendwie wieder gutzumachen. Michelle hingegen reagierte erstaunlich gefasst auf den unglücklichen Verlauf und machte dem Moderator keinerlei Vorwürfe.

Vor etwa einem Monat brachte ein kurioses Missgeschick das Studio aus dem Konzept. Damals sorgte ein Schreibfehler auf der Moderationskarte für Erheiterung, weil plötzlich das bekannte Sprichwort "Eigener Herd ist Goldes wert" zur Version mit "Gerd" wurde. Günther lachte damals: "Wer ist denn Gerd? Bei mir steht 'eigener Gerd'", womit er direkt für gute Stimmung bei Publikum und Kandidaten sorgte. Das Team hinter den Kulissen kommentierte den Patzer sogar augenzwinkernd mit der Einblendung: "Der Verantwortliche wurde entlassen."



