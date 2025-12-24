Duncan McKenzie-McHargs offizielle Todesursache ist bekannt

Die US-Behörden haben nun offiziell bestätigt, woran Duncan McKenzie-McHarg gestorben ist. Der australische Sportmoderator, der seit einigen Jahren in Los Angeles lebte und dort für den Streamingdienst Stan als Sportreporter arbeitete, starb am vergangenen Mittwoch nach einem Sturz vom Dach eines Gebäudes in Downtown Los Angeles. Laut dem Büro des Gerichtsmediziners im Bezirk Los Angeles erlitt Duncan dabei "stumpfe traumatische Verletzungen". Sein lebloser Körper wurde demnach auf einem nahegelegenen Dach gefunden, wie aus den offiziellen Unterlagen hervorgeht. Der Moderator wurde nur 41 Jahre alt.

Duncan hatte in seiner Karriere in Australien bei Triple M mit Eddie McGuire begonnen, stand anschließend bei Channel Seven und Channel Ten vor der Kamera und berichtete ab 2017 als US-Korrespondent für Fox Sports Australia. Seit August 2022 war er bei Stan in Los Angeles im Einsatz. In Interviews traf er immer wieder Weltstars des Sports, darunter Shaquille O’Neal, Tom Brady (48), Tiger Woods (49), Roger Federer (44) und Novak Djokovic (38). In sozialen Netzwerken verabschiedeten sich Fans mit bewegenden Botschaften wie "Ruhe in Frieden, Duncan. Wir alle lieben dich so sehr." Auch zahlreiche Weggefährten würdigten seine Energie und seinen Teamgeist.

Duncan hinterlässt seine Familie. Der Moderator hatte früh erzählt, wie ihn Idol Eddie McGuire für den Beruf vor der Kamera begeisterte. "Ich liebte, wie Reporter im TV über Sport sprechen konnten, fast performativ", sagte er 2023 Radio Today. Abseits des Rampenlichts galt Duncan als jemand, der nach einem langen Drehtag gerne noch bei einem lockeren Plausch blieb, Kontakte pflegte und Begegnungen mit Humor und Wärme prägte. Seine offene Art half ihm, Vertrauen aufzubauen – bei Superstars ebenso wie bei den Menschen hinter den Kulissen. Sein Verlust hinterlässt eine schwer zu füllende Lücke.

Anzeige Anzeige

Instagram / duncanmcmc Duncan McKenzie-McHarg, Journalist

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Brady, Ex-NFL-Profi

Anzeige Anzeige

Instagram / duncanmcmc Duncan McKenzie-McHarg im Mai 2025

Anzeige