Sportreporter Duncan McKenzie-McHarg stirbt mit 41 Jahren

Die Sportwelt nimmt Abschied von Duncan McKenzie-McHarg: Der australische Sportjournalist ist am 17. Dezember in Downtown Los Angeles nach einem Sturz von einem Gebäude gestorben. Er wurde 41 Jahre alt. Zum Zeitpunkt seines Todes arbeitete Duncan in den USA für den australischen Streamingdienst Stan. Die Gerichtsmediziner in Los Angeles führen den Tod in ihrem Bericht als Suizid. Seine Familie bestätigte die traurige Nachricht gegenüber news.com.au und bat darum, in dieser schweren Zeit Raum für Trauer zu lassen. Freunde und Weggefährten würdigen einen Reporter, der mit Charme, Wärme und Humor weltweit Türen öffnete.

Geboren in Melbourne, studierte Duncan Journalismus an der Monash University und startete 2010 mit Hilfe seines Idols Eddie McGuire bei der Radioshow "The Hot Breakfast" von Triple M in Melbourne. Nach Jahren als Freelancer für Sender wie Channel Seven wechselte er zu Channel Ten, wo er sich auf Grand-Slam-Turniere und NFL-Spiele spezialisierte. 2017 wurde er US-Korrespondent für Fox Sports, 2022 zog er dauerhaft nach Südkalifornien. In einem Gespräch mit Radio Today erklärte der Reporter sein Prinzip so: Beziehungen zu Ligen, Spielerinnen und Spielern sowie Partnern aufbauen, um Zugang zu den größten Namen zu erhalten. So führte er Interviews mit Stars wie Tiger Woods (49), Novak Djokovic (38) und Shaquille O'Neal (53). Eddie McGuire, der ehemalige Präsident des Collingwood Football Club, sagte dem Herald Sun: "Wie alle, die der sonnigen, optimistischen, eigenwilligen Freude unseres Freundes und Kollegen Duncan McKenzie-McHarg begegnet sind, waren wir erschüttert und am Boden zerstört."

In einem Statement beschrieb die Familie den Verstorbenen als "zutiefst geliebten Sohn, hingebungsvollen Vater seines kostbaren Jungen Harrison und geliebten Bruder von drei Geschwistern". Sie erinnerten ihn als außergewöhnlichen Menschen, dessen Positivität, Fürsorge und Humor Menschen zusammenbrachten, und nannten ihn "unser liebster Ducky." Der Reporter zitierte selbst einmal einen Satz seines Vaters, der ihn ein Leben lang begleitete: "Es ist egal, wenn du scheiterst, denn morgen ist ein neuer Tag und du kannst von vorn anfangen." Diesem Motto folgte der Reporter laut seiner Familie auch in seinem Berufsalltag.

Instagram / duncanmcmc Duncan McKenzie-McHarg, TV-Reporter

Instagram / duncanmcmc Duncan McKenzie-McHarg im Mai 2025

Instagram / duncanmcmc Duncan McKenzie-McHarg, Journalist

