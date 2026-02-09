Robbie Williams gewährt seltenen Einblick in Familienleben

Robbie Williams (51) hat seinen Fans jetzt einen selten privaten Blick hinter die Kulissen seines Familienlebens gewährt: Zusammen mit seiner Frau Ayda Field (46) teilte der Sänger auf Instagram neue Fotos seiner Kinder – Anlass war der sechste Geburtstag von Nesthäkchen Beau. Auf den Schnappschüssen ist er zwischen bunten Luftballons, darunter einer großen silbernen "6", zu sehen und spielt am Strand mit seinen Geschwistern Teddy, Charlie und Coco. Zu dem gemeinsamen Post, den beide auf ihren Profilen teilten, schrieben Robbie und Ayda: "Du bist das Beste, was wir je gemacht haben. Alles Gute zum 6. Geburtstag, Beau." Die ungewohnt offenen Familienbilder lösten in den sozialen Netzwerken eine Welle an Glückwünschen und begeisterten Kommentaren aus.

Seit Jahren achten der Take That-Star und seine Frau penibel darauf, ihr Familienleben weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten und zeigen ihre Kinder nur sehr selten. Umso größer war jetzt die Freude der Follower, die den fröhlichen Trubel rund um den Geburtstagsjungen miterleben durften. Schon im vergangenen Jahr, als Robbie seinen Kinofilm "Better Man" promotete, erklärte er im Magazin People, wie sehr ihn die Rolle als Vater verändert hat. Er verglich sein früher chaotisches Leben mit einem aus Stroh gebauten Haus und sagte, er habe sich mit seiner Familie nun ein Haus aus "Beton" geschaffen, das Stürmen standhält. Gleichzeitig sprach er darüber, wie herausfordernd es sei, zwischen dem wilden Bühnenleben und vier lauten Kinderstimmen zu Hause zu balancieren.

Abseits der Bühne zeigen Robbie und Ayda ein klares Bild davon, wie sie ihre Kinder erziehen wollen. So erzählte die vierfache Mutter der Sunday Times, dass sie im Flugzeug getrennt reisen: Während das Paar vorne sitzt, fliegen die Kinder in der Economy Class. "Meine Kids fliegen Economy. Ich biege links ab und sie rechts", sagte die frühere TV-Moderatorin und betonte, sie wolle "keine Blagen" großziehen. Robbie wiederum verriet gegenüber ITV News, dass Beau, Teddy, Charlie und Coco zu Hause strikt ohne eigene Smartphones aufwachsen: "Sie haben keine Handys. Sie werden so lange wie möglich keine Handys haben." Der Sänger begründete das mit der "zersetzenden" Wirkung des Internets, die ihm selbst zu schaffen mache.

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field, November 2024

Instagram / robbiewilliams Robbie Williams Sohn Beau, Februar 2026

Instagram / robbiewilliams Robbie Williams Kinder am Stand, Februar 2026