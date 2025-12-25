Kids zaubern James Ransones Witwe nach Tod ein Lächeln

Nur wenige Tage nach dem Tod von Schauspieler James Ransone (†46), der sich am 19. Dezember das Leben nahm, versucht seine Ehefrau Jamie McPhee mit den gemeinsamen Kindern Jack und Violet in Los Angeles einen neuen Alltag zu finden. Am 23. Dezember berichtete Jamie auf Instagram von einem Ausflug in ein Einkaufszentrum: Nach einem Besuch im Park bestanden die Kinder auf Eis, Tochter Violet suchte sich dort einen pinken Rucksack aus, Sohn Jack überredete seine Mutter zu einem Stopp im Lego-Laden. Mitten im Trubel merkte Jamie plötzlich, dass Menschen sie erkannten. Ein Moment, in dem ihr bewusst wurde, dass ihre Trauer nun öffentlich beobachtet wird.

In ihrem langen Beitrag beschreibt die zweifache Mutter, wie widersprüchlich sich diese Stunden anfühlen: Auf den ersten Blick wirke die kleine Familie "glücklich. Normal. Lachend. Lächelnd". Eine Freundin soll später gesagt haben: "Es macht einem klar, dass man nie wirklich weiß, was andere Menschen gerade durchmachen", schreibt Jamie. Dass sie in dieser schweren Zeit lachen kann, liege an ihren Kindern, die sie jeden Tag dazu zwingen würden, die Liebe und das Licht zu sehen, "das immer noch in allem steckt", wie die Witwe es beschreibt. Gleichzeitig nutzt Jamie den Post, um sich an James zu wenden, den sie liebevoll bei seinem Spitznamen "PJ" nennt. Dessen Tod habe Freunde und Bekannte dazu gebracht, zahlreiche Geschichten über ihn zu teilen: Menschen würden sich wieder annähern, alte Freundschaften nach Jahren der Funkstille reparieren, lange verschwiegene Wahrheiten aussprechen und alten Schmerz ans Licht holen, der dadurch "irgendwie… weicher" werde. In einer Erinnerung zitiert sie James, der kurz vor seinem Tod in Tränen gesagt habe: "Weißt du, was das Verrückteste von allem ist? Ich liebe eigentlich alle." Jamie fügt hinzu, dass sich nun zeige, wie sehr umgekehrt auch alle ihn geliebt hätten.

Jamie hatte bereits in einem früheren Instagram-Posting deutlich gemacht, dass sie und James viel mehr verband als nur der gemeinsame Alltag mit Jack und Violet. Sie sprach von einer immerwährenden Verbundenheit zu ihrem Ehemann. Das Paar wirkte auf Fotos oft ausgelassen und vertraut, etwa wenn James zärtlich ihren Babybauch hielt oder sie eng aneinander gelehnt in die Kamera lächelten. Freunde und Weggefährten beschrieben den Schauspieler als jemanden, der sich intensiv mit eigenen Fehlern und bereuten Entscheidungen auseinandersetzte und im engsten Kreis offen über Zweifel sprach. Für Jamie bleibt neben der Trauer nun vor allem der Blick auf die beiden Kinder, die sie als "größte Geschenke" ihres Lebens bezeichnet – Erinnerungen an gemeinsame Momente mit James, die sie nun allein mit Jack und Violet weiterträgt.

Instagram / skippermcphee James Ransone und seine Frau Jamie McPhee

Instagram / skippermcphee James Ransones Kinder, Violet und Jack, essen nach einem Parkbesuch ein Eis.

Imago James Ransone bei der Premiere von "IT Chapter Two" in Los Angeles, August 2019

