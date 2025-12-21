Schauspieler James Ransone stirbt mit 46 Jahren durch Suizid

James Ransone (46) ist tot. Der Schauspieler, bekannt als Ziggy Sobotka aus der gefeierten zweiten Staffel von "The Wire", starb im Alter von 46 Jahren. Nach Angaben von TMZ verzeichnete der Gerichtsmediziner Suizid als Todesart. Demnach reagierte die Polizei in Los Angeles am Freitag auf einen Einsatz in einer Wohnung, dokumentierte den Todesfall und schloss Fremdverschulden aus. Fans trauern in sozialen Netzwerken, wo ein Kommentar zu einem Foto schrieb: "Man sieht den Schmerz in seinen Augen. Möge er in Frieden ruhen." Die Nachricht verbreitete sich rasch, weil James für viele Zuschauer untrennbar mit seiner kompromisslosen Rolle in der Kultserie verbunden war.

James hatte seine Karriere in den frühen 2000ern mit Gastauftritten in Serien wie "Ed" und "Third Watch" begonnen, bevor "The Wire" zum Durchbruch wurde. Seine Darstellung des impulsiven Ziggy über zwölf Episoden machte ihn zum Fanliebling und brachte ihm breite Anerkennung ein. Danach folgten Parts in "CSI: Den Tätern auf der Spur", "Hawaii Five-0" und "Burn Notice", außerdem in Indie-Produktionen wie "Tangerine". Später sah man ihn in Stephen Kings (78) "Es: Kapitel 2" und im Horrorschocker "The Black Phone" – ebenso wie in der Fortsetzung, die in diesem Jahr ins Kino kam. James' Vielseitigkeit reichte von rauen Straßen-Dramafiguren bis zu nervenaufreibenden Horrorparts, was ihm eine treue Fangemeinde bescherte.

Hollywood verliert mit James einen vielseitigen Schauspieler, dessen Talent und Präsenz ihn in der Branche auszeichneten. Der privat eher zurückhaltende Künstler hielt sein Leben größtenteils aus dem Rampenlicht fern und machte selten Schlagzeilen abseits seines Schaffens. Den tiefgründigen Charakteren, die er auf der Leinwand darstellte, konnte er stets eine bemerkenswerte Tiefe verleihen, wie Freunde und Kollegen wiederholt betonten. In den sozialen Medien drücken zahlreiche Fans und Weggefährten derzeit ihr Beileid aus und loben die Intensität seiner schauspielerischen Leistungen.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Imago James Ransone bei der Premiere von "IT Chapter Two" in Los Angeles, August 2019

Getty Images Stephen King, Autor

Jemal Countess / Getty Images James Ransone