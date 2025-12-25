Natasha Lyonne trauert um ihren Co-Star James Ransone (†46)

Natasha Lyonne (46) erinnert mit bewegenden Worten und Bildern an James Ransone (†46), der am 19. Dezember in Los Angeles im Alter von 46 Jahren gestorben ist. Die Schauspielerin teilte auf Instagram eine Reihe gemeinsamer Fotos, aufgenommen am Set der Serie "Poker Face" und bei entspannten Momenten mit Kollegen am Strand. Dazu schrieb sie schlicht "Peejobeanz" und setzte Unendlichkeitssymbole, eine Friedenstaube und ein Herz. Zuvor war bereits ein Selfie der beiden viral gegangen, auf dem James fragend in die Kamera blickt, während Natasha lächelt – entstanden bei Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Peacock-Serie.

James stand für die zweite Staffel "Poker Face" vor der Kamera. In Folge sieben spielte er den impulsiven Dieb Juice – sein letzter TV-Auftritt vor seinem Tod. Neben Natasha meldete sich auch sein Umfeld in den sozialen Medien zu Wort. In den Kommentaren unter dem berührenden Post seiner Ehefrau Jamie McPhee hinterließ Natasha eine Botschaft der Verbundenheit: "Ich liebe dich mit allem, was ich habe, und halte unseren geliebten, brillanten Peejo mit Anmut, Dankbarkeit und kosmischem Frieden in diesem Leben und im nächsten – Familie für immer", schrieb sie und fügte hinzu: "Wunderschöner Jamie, du bist der Beste von uns, wir lieben dich."

Die plötzliche Todesnachricht hatte in den letzten Tagen besonders unter Fans der Kultserie "The Wire" für Bestürzung gesorgt. Viele erinnerten sich an James' legendäre Rolle als Ziggy Sobotka, die ihm über zwölf Folgen hinweg breite Anerkennung eingebracht und seinen Status als Fanliebling gefestigt hatte. Im Netz kondolierten Anhänger und Weggefährten. Ein Nutzer schrieb: "Man sieht den Schmerz in seinen Augen. Möge er in Frieden ruhen." Auch James' Vielseitigkeit als Schauspieler wurde vielfach betont, denn abseits von harten Straßen-Charakteren überzeugte er in unterschiedlichsten Genres – von Indie-Produktionen wie "Tangerine" bis hin zu Horrorhits wie "Es: Kapitel 2" und "The Black Phone".

