Channing Tatum trauert um verstorbenen James Ransone (†46)

Channing Tatum (45) nimmt mit bewegenden Worten Abschied von James Ransone (†46). Der Schauspieler teilte am 24. Dezember ein gemeinsames Foto in seiner Instagram-Story und erinnerte an ihren Dreh zu "The Son of No One" in New York. James war am 19. Dezember in Los Angeles gestorben. Channing schrieb dazu: "Es gibt keine Worte für so etwas. Aber du, mein Freund... warst einer der Ehrlichsten", und verabschiedete sich mit: "Ich liebe dich PJ, wir sehen uns beim nächsten Mal, mein G." Aus der Branche meldeten sich in den Tagen nach der traurigen Nachricht weitere Weggefährten zu Wort, die ihre Erinnerungen online teilten.

Laut dem Gerichtsmediziner des Los Angeles County starb der "The Wire"-Star im Alter von 46 Jahren, die Behörde sprach von einem Suizid. James hinterlässt seine Frau Jamie McPhee und ihre Kinder. Jamie veröffentlichte auf Instagram einen sehr persönlichen Nachruf und dankte für die immense Anteilnahme: Die "Welle der Liebe" für James habe sie überwältigt. Auch Regielegenden und Kolleginnen und Kollegen blickten zurück: Spike Lee (68) postete ein Foto und erinnerte an gemeinsame Arbeiten, "It"-Darsteller Jack Dylan Grazer (22) schrieb, er denke seit ihrer Begegnung jeden Tag an "PJ", und "Anora"-Regisseur Sean Baker erzählte, James habe ihm "immer ein Lächeln ins Gesicht" gezaubert.

Fans würdigen James für intensive Rollen wie Ziggy Sobotka in "The Wire", den verunsicherten Eddie in "Es: Kapitel 2" und seine Auftritte in "Sinister", "The Black Phone" und "Poker Face". Privat sprach James in den vergangenen Jahren offen über schwere Zeiten und darüber, wie ihn frühe Erfahrungen und Abhängigkeit geprägt hatten, während er zugleich versuchte, Verantwortung zu übernehmen und sein Leben neu zu ordnen. Freunde beschreiben ihn als jemanden, der Gespräche lebendig machte, direkt, witzig und unberechenbar in der besten Weise. Viele betonen, wie sehr er sich seiner Familie verbunden fühlte – und wie tief seine Zuneigung im Alltag spürbar war.

Collage: Getty Images, IMAGO / Depositphotos Collage: Channing Tatum und James Ransone

Getty Images James Ransone, Schauspieler

