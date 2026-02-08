"Bricht mir das Herz": Lindsey Vonns Vater über ihren Unfall

Lindsey Vonn (41) ist bei der Olympia-Abfahrt in Italien schwer gestürzt – ein Schockmoment, den ihre Familie hautnah miterlebte. Der Unfall passierte am frühen Nachmittag auf der Speed-Strecke. Die ehemalige Weltcup-Dominatorin verlor die Kontrolle und zog sich einen Bruch am linken Bein zu. Lindsey wurde auf der Piste erstversorgt und anschließend per Helikopter abtransportiert. In Treviso wurde die Ski-Ikone operiert, um den Bruch zu stabilisieren. An ihrer Seite: ihre Angehörigen, die seit dem Crash in engem Kontakt mit den Ärzten stehen. Besonders bewegend sind nun die Worte ihres Vaters Alan Kildow: "Es bricht mir das Herz", sagte er in einem Interview mit der Sportschau und machte deutlich, wie sehr ihn das Geschehen mitnimmt.

Alan lobte seine Tochter für ihren Mut und ihre Stärke. "Sie ist so eine Kriegerin, sie ist so eine starke Kämpferin. Sie hat alles gegeben, was sie hatte. Unglücklicherweise war es nicht ihr Tag. Das ist herzzerreißend", sagte er und betonte außerdem, wie oft seine Tochter bereits operiert wurde – und dass sie auch dieses Mal wieder aufstehen werde. "Wenn ich sie sehe, sage ich ihr, dass sie ein fantastischer Champion ist. Ich könnte nicht stolzer sein auf sie", erklärte er. Unterdessen bestätigte das Krankenhaus in Treviso, dass Lindsey am Nachmittag orthopädisch operiert wurde. Sie werde nun auf der Intensivstation überwacht. Es bestehe keine Lebensgefahr, berichtete eine nicht namentlich genannte Quelle gegenüber Reuters.

Für die "Speed-Queen" endet damit ein Wettkampftag, der schon in den ersten Toren aus dem Ruder lief. Bereits kurz nach dem Sturz gab es laut ihrem Trainer erste Hinweise auf eine schwere Beinverletzung. Die Ärzte bestätigten dies nun und führten die notwendige Operation durch. Lindsey hat in ihrer Karriere immer wieder Rückschläge weggesteckt und sich mit unbändigem Willen zurückgekämpft. Abseits der Piste gilt sie als Familienmensch, der Kraft aus dem engen Draht zu Vater Alan und ihrer Schwester schöpft – eine Nähe, die in Momenten wie diesen besonders spürbar wird. Freunde und Wegbegleiter senden Genesungswünsche, während sich die frühere Dominatorin des Speed-Zirkus nun ganz auf ihre Gesundheit konzentriert.

Getty Images Lindsey Vonn beim Abfahrtstraining, 2026

Getty Images Lindsey Vonn, Olympische Winterspiele 2026

