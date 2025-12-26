Deshalb bricht Ex-Kanzlerin Angela Merkel mit Kult-Geste

Angela Merkel (71) hat sich überraschend von einem ihrer Markenzeichen verabschiedet: der berühmten Raute. Im Berliner Livetalk "Stern Stunde" gab die ehemalige Bundeskanzlerin bekannt, dass diese ikonische Handgeste, die sie über ihre politische Karriere hinweg begleitet hat, für sie keine Rolle mehr spielt. "Ich mach' sie eigentlich nicht mehr", erklärte Angela. Sie fühle sich nicht mehr passend an. Die charakteristische Haltung, bei der sie ihre Hände vor dem Bauch zu einer Raute formte, wurde über die Jahre zu einem weltweiten Symbol ihrer Person. Mittlerweile sieht sie die Geste sogar mit einem Augenzwinkern: "Was ich immer mehr erlebe, dass Leute neben mir die Raute machen. Da muss ich immer scharf gucken. Das ist immer plagiatsverdächtig."

In dem Gespräch zeigte sich die Altkanzlerin auch offen und entspannt, sprach über ihre Hobbys und ihr Leben nach der Politik. Besonders fasziniert sei sie von historischen Themen, erzählte Angela. Städte wie Florenz und Neapel hätten es ihr angetan, weil sie dort geschichtlich tiefer eintauchen könne – vor allem Pompeji beeindrucke sie mit seiner Vergangenheit. Von antiker Architektur bis hin zu Alltagsdingen wie altertümlichen Bäckereien zieht alles ihre Aufmerksamkeit auf sich, jetzt, wo sie endlich mehr Zeit dafür hat. Zudem genießt sie gelegentliche Ausflüge zu bedeutsamen Orten. So besuchte sie kürzlich das Nobelpreis-Bankett in Stockholm und ließ sich neben Preisträgern wie dem Literaten László Krasznahorkai und dem Wirtschaftswissenschaftler Peter Howitt nieder.

Bereits früher hatte Angela Merkel in Interviews und in ihrer Autobiografie Einblicke in persönliche Momente gewährt. Besonders das Ende ihrer politischen Laufbahn hatte große Aufmerksamkeit auf gesundheitliche Herausforderungen gelenkt, die sie nicht verheimlichte. Nach ihrer langen Amtszeit als Kanzlerin scheint sie nun ihr Leben neu auszurichten, sich auf Reisen und kulturelle Schätze zu konzentrieren. Der Rückzug aus dem Rampenlicht als Politikerin hat ihr offensichtlich ermöglicht, sich ganz anderen Interessen und Begegnungen zu widmen.

Getty Images Angela Merkel, frühere Bundeskanzlerin

Getty Images Margot Friedländer und Angela Merkel im September 2021

Getty Images Angela Merkels Memoiren "Freiheit"

