Laut Hubert Fella: Angela Merkel ist "Hot oder Schrott"-Fan

Jahre in der Reisebranche und als TV-Gesicht für die Vox-Sendung "Hot oder Schrott" ließen Hubert Fella (58) viele erinnerungswürdige Momente erleben. Im Dschungelcamp teilte er diese mit seinen Mitcampern. Beim Abwasch mit Nicole Belstler-Boettcher (62) plaudert der Realitystar jetzt eine besondere Begegnung aus. Bei einer Veranstaltung in Bad Kissingen trafen Hubert und sein Mann Matthias Mangiapane (42) auf die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (71). "Dann kam Angela auf uns zu und hat gesagt: 'Ach, Hubert und Matthias, das ist ja schön, dass ich euch sehe. Ihr versüßt mir den Sonntagabend'", erzählt er freudestrahlend. Weiter erinnert er sich: "Eine Bundeskanzlerin schaut 'Hot oder Schrott'! Das hätte ich nie gedacht in meinem Leben."

Das ist aber nicht die einzige kuriose Geschichte, die Hubert auf Lager hat. Im nächsten Moment erzählt er Nicole von einem Mann, der einst in einer Schwulendisco auf Ibiza mit ihm flirtete. Ohne es zu ahnen, ging der 58-Jährige auf den Flirt ein – und wie sich herausstellte, handelte es sich um den Star-Designer Jean Paul Gaultier (73): "Und dann hat der uns auf seine Jacht geschleppt." In einem Café sei Hubert zudem zufällig auf Karl Lagerfeld (†85) getroffen. Bei einer Promi-Party habe er zudem Brigitte Nielsen (62) getroffen. Mit der dänischen Hollywood-Ikone ließ er sich fotografieren. Auch das Foto machte nicht irgendwer: "Da stand ein Mann, zu dem habe ich gesagt: 'Can you make a photo?' Und dann war das Steven Spielberg."

Mit seiner offenen und herzlichen Art mausert Hubert sich derzeit zum Publikumsliebling. Im Netz wird er von Zuschauern und TV-Kollegen gleichermaßen hochgelobt. Das vielleicht auch, weil er nicht nur lustige Geschichten erzählt, sondern auch mit den dunklen Momenten seines Lebens nicht hinter dem Berg hält. In einem Vieraugengespräch mit Mirja du Mont (50) offenbart der ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmer, dass er sowohl Freunde als auch Familie betrauern musste: "Ich bin ganz ohne Eltern und ohne Bruder, bei mir sind sie alle gestorben. Alle tot. Mein bester Freund, meine beste Freundin." Besonders der Tod seiner besten Freundin habe sich eingebrannt, denn am gleichen Morgen sei er um fünf nach sieben unruhig aufgewacht und konnte dann nur schlecht wieder einschlafen. Es folgte der traurige Anruf, bei dem Hubert mitgeteilt wurde, dass seine Freundin um 7:05 Uhr verstorben sei.

RTL, Sean Gallup/Getty Images Collage: Hubert Fella und Angela Merkel

WhatsApp Hubert Fella und Matthias Mangiapane im Mai 2023

RTL Hubert Fella, Dschungelcamp 2026