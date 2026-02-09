Das sind absolute Red Flags bei Männern für Cecilia Asoro

Klare Ansage von Cecilia Asoro (29): Im Interview mit Promiflash sprach die Reality-TV-Bekanntheit offen über ihre aktuelle Dating-Lage und erklärte, woran Männer bei ihr sofort scheitern. Seit fast einem Jahr ist Cecilia Single, doch bestimmte Verhaltensweisen sind für sie Ausschlusskriterien. "Eine absolute Red Flag ist für mich ein Typ, der mir sagen will, wie ich mich zu kleiden habe, oder der mein Leben einnehmen möchte in dem Bezug, dass er das Recht hat, mir zu sagen, wie ich lebe, was ich zu tun habe", sagte sie im Gespräch. Wer Grenzen überschreitet und ihre Selbstbestimmung antastet, habe bei ihr keine Chance – Punkt.

Gegenüber Promiflash legte die Fernsehpersönlichkeit nach und machte klar, dass es nicht bei einem No-Go bleibt. "Und da gibt es auch noch ganz viele andere Dinge – Frauengeschichten und diese Lügen. Da schwingt schon die Fahne", so Cecilia weiter. Für sie zählen Ehrlichkeit und Respekt, Spielchen und doppelte Standards seien hingegen ein sofortiger Abturner. Die Influencerin betonte, dass sie niemanden an ihrer Seite brauche, der sie kleinhält oder ihr Misstrauen als Normalzustand verkauft. Stattdessen erwarte sie Begegnungen auf Augenhöhe – ohne Machtspiele, ohne Dresscode-Diktate, ohne Kontrollversuche.

Vor vier Monaten hatte Cecilia im Podcast "unREAL" für Klarheit gesorgt. Damals stellte die Reality-TV-Bekanntheit entschieden klar: "Ich bin kein Männerhasser." Im Gespräch mit Serkan Yavuz (32) berichtete sie offen über ihre Erlebnisse bei The Summit und erklärte, dass sie sich einfach schnell getriggert fühle, wenn jemand ihre wunden Punkte berühre. "Da sind halt einfach Triggerpunkte, die triggern, und dann bekommt ihr auch eine Ansage von mir", sagte sie. Männerhass sei ihr völlig fremd – im Gegenteil: "Ich liebe Männer, ich mag Männer, ich finde sie ganz toll. Ich stehe ja auch auf Männer." Dennoch sei der Umgang mit manchen Typen in der TV-Welt eine echte Herausforderung.

Amazon MGM Studios Cecilia Asoro, "The 50"-Kandidatin

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn "Kampf der Realitystars"-Kandidatin Cecilia Asoro

Imago Serkan Yavuz beim Social Event zur Amazon-Show The 50 in der Wolkenburg in Köln