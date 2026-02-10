Khloé Kardashians Geisterbegegnung veränderte ihr Leben

Khloé Kardashian (41) hat in ihrem Podcast "Khloé in Wonderland" eine Gänsehaut-Story ausgepackt – und zwar mit Folgen für ihren Alltag bis heute. In der Folge vom 3. Dezember erzählte die Reality-Ikone, dass sie vor Jahren in einem früheren Mietshaus in den Oaks mitten in der Nacht Besuch von einem Geist gehabt haben will. Passiert sei das, als Tochter True noch im Gitterbett schlief. Khloé lag in ihrem Bett, hörte Schritte im hölzernen Flur zwischen den Zimmern und spürte dann eine kleine Hand, die ihr durchs Haar strich. "Ich öffnete die Augen, nichts war da, ich war so verängstigt", sagte sie. Seit dieser Nacht, so Khloé, schlafe sie nicht mehr mit ausgeschaltetem Licht.

Im Studio saß an ihrer Seite Savas Oguz, ein enger Freund aus dem Umfeld von Ex-Partner Tristan Thompson (34). Zusammen sprachen sie über Verschwörungstheorien und über weitere mysteriöse Momente in jenem Haus. Teamkollegin Alexa, die bei der Aufzeichnung im Raum war, bekräftigte, dass es dort "eine Menge" unerklärlicher Vorkommnisse gegeben habe. Ein Beispiel, das Khloé nannte: Der Whirlpool sei eines Tages komplett leer gewesen – am Boden habe eine Barbie-Puppe gelegen. "Sie hat mir die Haare gestreichelt – hat sie", betonte Khloé wörtlich in der Folge. Der Schock sitzt offenbar so tief, dass sie seitdem grundsätzlich mit Licht schläft.

Neben Spukgeschichten offenbarte die Unternehmerin auch ihre Skepsis gegenüber der Mondlandung von 1969. "Ich glaube nicht an die Mondlandung", sagte Khloé im Gespräch mit People und räumte ein, damit Schwester Kim beeinflusst zu haben. Kim hatte in The Kardashians Schauspielerin Sarah Paulson (51) dazu Artikel geschickt und gesagt: "Ich denke, es ist nicht passiert." NASA-Vertreter Sean Duffy widersprach auf X prompt: "Wir waren schon auf dem Mond ... 6 Mal!" Abseits solcher Debatten zeigt sich Khloé im Privaten als enge Verbündete ihrer Familie. Die zweifache Mutter teilt im Alltag viele kleine Momente mit ihren Kindern und pflegt mit Kim einen regen Austausch – auch über Themen, die weit über Reality-TV und Glitzerwelt hinausgehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian, 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihren Kindern Tatum und True an Ostern

Anzeige Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian und Kim Kardashian besuchen Venedig zur Bezos-Sánchez-Hochzeit