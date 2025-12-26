Großer Traum: Miranda Kerr springt als Wettermoderatorin ein

Miranda Kerr (42) zeigt sich pünktlich zur Vorweihnachtszeit von ihrer festlichen Seite – und lebt dabei gleich auch noch einen großen Traum. In Los Angeles posiert das Supermodel in einem hautengen schwarzen Samt-Minikleid, das ihre berühmten Beine in Szene setzt, und teilt die Schnappschüsse mit dem lässigen Kommentar "Dezemberenergie". Barfuß, mit offenem, über die Schultern fallendem Haar und einer schwarzen Sonnenbrille sorgt Miranda für Glamour ohne viel Chichi, während sie spielerisch mit einem großen Holz-Nussknacker posiert. Nur wenig später wechselt sie vom Foto-Set ins TV-Studio: In der Morning-Show "Good Day LA" tritt sie völlig überraschend als Wettermoderatorin auf und bringt so Star-Appeal in den Wetterbericht.

In der Fox-11-Sendung wird Miranda von Meteorologin Maria Quiban per Breaking-News-Einblendung vorgestellt, bevor das Model sich selbst mit einem breiten Grinsen ankündigt: "Miranda Kerr, from Down Under. Aussie, Aussie, Aussie." Wie sie im Talk verrät, ist der Job als Wetterfee ein lang gehegter Wunsch. "Wir erfüllen hier gerne Träume, Miranda wollte schon immer Wetter präsentieren", erklärt Maria in der Sendung, woraufhin Miranda strahlt: "Ja, wollte ich! Danke, dass ihr meinen Traum wahr gemacht habt." Souverän informiert sie die Zuschauer über eine Kaltfront und möglichen Sturm und streut dabei typisch australischen Charme ein: Es sei ziemlich kalt, man solle unbedingt "den Jumper" einpacken. Die Crew im Studio applaudiert begeistert, Maria ruft "Du bist eingestellt", und Entertainment-Reporterin Amanda Salas witzelt, Mirandas Zukunft als Meteorologin sei so hell, dass sie dafür eine Sonnenbrille tragen müsse.

Privat zeigt sich Miranda derzeit genauso entspannt wie vor der Kamera. Im KIIS-FM-Radioformat "The Kyle and Jackie O Show" spricht sie offen über das Verhältnis zu ihrem Ex Orlando Bloom (48) und dessen Ex-Partnerin Katy Perry (41). Auf die Frage von Gastgeber Kyle Sandilands, ob sich Orlando und Katy einvernehmlich getrennt hätten, antwortet sie klar: "Ja, und ich habe die beiden gerade erst am Wochenende gesehen. Wir haben Daisys Geburtstag gefeiert." Miranda beschreibt die Patchwork-Runde als harmonische Einheit: "Wir sind eine große, glückliche Familie. Katy ist fantastisch, ich liebe sie. Und Orlando natürlich." Zwischen TV-Studio, Weihnachtsfotoshooting und gemeinsamer Geburtstagsfeier wirkt die Australierin so, als hätte sie ihren ganz eigenen Weg gefunden, Glamour, neue Träume und Familienleben locker zu verbinden.

Anzeige Anzeige

Instagram / mirandakerr Miranda Kerr, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Miranda Kerr bei der Met Gala 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Miranda Kerr und Orlando Bloom, 2013