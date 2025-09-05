Miranda Kerr bricht Schweigen zu Katy und Orlandos Trennung

Nachdem die Trennung von Orlando Bloom (48) und Katy Perry (40) im Juni offiziell wurde, hat Miranda Kerr (42) nun offen über das Ende der Beziehung gesprochen. In einem Interview auf dem Radiosender KIIS FM äußert sich die Ex-Frau von Orlando zu den Umständen der Trennung. Das Model bestätigt, dass die Entscheidung einvernehmlich getroffen wurde. "Ich habe sie beide erst letztes Wochenende gesehen, als wir Daisys Geburtstag gefeiert haben", berichtet Miranda und betont, dass sie, Orlando und Katy eine "große, glückliche Familie" sind. Besonders für Töchterchen Daisy sei es wichtig, dass die Beziehung zu der Sängerin harmonisch bliebe.

Die Nachricht über das Ende der Beziehung kam für viele Fans überraschend, vor allem, da Katy und Orlando neun Jahre lang ein Paar waren. Ein Insider enthüllte gegenüber dem Magazin People, dass die Trennung ohne große Konflikte verlief. Katy sei zwar enttäuscht, empfinde aber auch eine gewisse Erleichterung, da sie nicht erneut durch eine Scheidung gehen muss. Ihr Liebes-Aus mit Russell Brand (50) im Jahr 2012 verlief deutlich weniger glimpflich. Katy und Orlando, die seit 2016 liiert waren, haben nie den Bund der Ehe geschlossen – trotz einer Verlobung im Februar 2019.

Zwischen den Ex-Partnerinnen Katy und Miranda gab es nie böses Blut. Miranda, die von 2010 bis 2013 mit Orlando verheiratet war, ist die Mutter des kleinen Flynn Bloom. Mit Katy an seiner Seite bekam der Hollywoodstar noch Töchterchen Daisy. Für ihre Patchworkfamilie arbeiteten alle drei stets fleißig zusammen und zeigten sich sehr harmonisch. 2023 überreichte Katy Miranda sogar einen Award und nannte sie dabei öffentlich ihre "Schwester".

Getty Images, Getty Images Collage: Miranda Kerr, Katy Perry und Orlando Bloom

Instagram / orlandobloom Katy Perry, Orlando Bloom, Daisy und Flynn, Sommer 2025

Getty Images Katy Perry and Miranda Kerr im Januar 2023

