Miranda Kerr spricht offen über Co-Parenting mit Katy Perry

Miranda Kerr (42) sprach in der Sendung "Today With Jenna & Friends" über ihr Verhältnis zu Katy Perry (40) und Orlando Bloom (48) nach deren Trennung. Dabei betonte das Model, wie wichtig gegenseitiger Respekt sei – insbesondere im Hinblick auf die gemeinsamen Kinder. Miranda, die mit Orlando ihren Sohn Flynn (14) hat, erklärte: "Jeder ist menschlich, und es ist wichtig, die Kinder an erste Stelle zu setzen und dafür zu sorgen, dass sich alle akzeptiert und geliebt fühlen." Katy und Orlando hatten nach fast zehn Jahren im Juni ihre Verlobung gelöst und teilen sich die Erziehung ihrer Tochter Daisy (5).

Mit ihrer offenen Haltung zum Co-Parenting zeigt Miranda großes Einfühlungsvermögen. Eine ähnliche Botschaft teilte sie bereits im September in der Radiosendung "Kyle & Jackie O Show" auf KIIS FM, als sie von einer harmonischen Familienkonstellation sprach: "Katy ist großartig, ich liebe sie. Und Orlando natürlich." Vertreter von Katy und Orlando erklärten schon im Juli, dass sich das Paar trotz der Trennung darauf konzentriere, Daisy in einem Umfeld voller Liebe und Stabilität aufwachsen zu lassen. Beide seien auf einem guten Weg, ihre Prioritäten auf das Wohl des Kindes zu richten, und hätten weiterhin Liebe und Respekt füreinander.

Während Miranda als Vorbild für reife Beziehungen gilt, machte Katy Perry ihre Trennung auf der Bühne zum Thema. Bei einem Konzert witzelte die Sängerin darüber, ihre altbekannten Trennungshymnen zu singen, ohne dabei die Fassung zu verlieren. Orlando zeigte sich in Interviews gelassen und lobte das gemeinsame Elternsein. Trotz der schwierigen Umstände scheint für alle Beteiligten das Wohl ihrer Patchwork-Familie im Mittelpunkt zu stehen.

Getty Images Katy Perry and Miranda Kerr im Januar 2023

Instagram / orlandobloom Katy Perry, Orlando Bloom, Daisy und Flynn, Sommer 2025

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, März 2025