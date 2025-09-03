Neuer Stil: Miranda Kerr verblüfft mit lässigem Jeans-Look

Das australische Supermodel Miranda Kerr (42) sorgte kürzlich für Aufsehen, als sie auf Instagram mit ihrem neuen, entspannten Look überraschte. Die 42-Jährige, bekannt für ihren eleganten Stil und die perfekt gestylten brünetten Locken, zeigte sich stattdessen in einem lässigen schwarzen Oberteil und weit geschnittenen Jeans. Abgerundet wurde das Outfit durch weiße Sneakers, Sonnenbrille und einen ordentlichen Dutt. In einem humorvollen Video präsentierte Miranda ihre Beweglichkeit und tanzte zu einem Show-Tune, versehen mit dem scherzhaften Untertitel: "Der feminine Drang, allen zu zeigen, wie dehnbar die Jeans sind. Rufe ich bei Broadway an oder rufen sie mich an?"

Die spontane Stiländerung von Miranda fand unter ihren prominenten Freunden großen Anklang und zog zahlreiche liebevolle Kommentare nach sich. So äußerte Sophie Monk (45) bewundernd: "Süße! Ich liebe die Jeans." Auch die US-Schauspielerin Stephanie Suganami zeigte ihre Begeisterung mit einem lachenden Emoji. Der lockere Auftritt des Models zeigt eine spielerische Seite, die sie nicht oft öffentlich präsentiert. Dabei sind Fashion-Experimente nicht neu für Miranda, die bereits in jungen Jahren bei Dolly Magazines Model-Wettbewerb Bekanntheit erlangte und sich später als erstes australisches Victoria's Secret Model etablierte.

Abseits der Laufstege und sozialen Medien bleibt Miranda vor allem durch ihre Ehe mit Evan Spiegel (35), dem Snapchat-Gründer, im Rampenlicht. Das Paar, das seit elf Jahren zusammen und seit 2017 verheiratet ist, teilt eine starke Verbindung. Miranda sagte einst dem Magazin Stellar: "Ich lerne von ihm und er lernt von mir. Wir gleichen uns wirklich aus. Wir sind seit 11 Jahren zusammen, er ist mein Lieblingsmensch." Gemeinsam ziehen sie ihre drei Söhne Hart, Myles und Pierre groß. An erster Stelle steht für das Paar stets das Familienleben, auch wenn sie gelegentlich auf dem roten Teppich zu sehen sind. Aus ihrer vorherigen Ehe mit Orlando Bloom (48) hat Miranda zudem einen 14-jährigen Sohn namens Flynn.

Anzeige Anzeige

Instagram / mirandakerr Miranda Kerr, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Miranda Kerr, Baby2Baby Gala, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Evan Spiegel und Miranda Kerr, Juni 2023