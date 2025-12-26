Im Kampf gegen Hirntumor: Töchter geben Michael Bolton Halt

Michael Bolton (72) wird auch in schweren Zeiten von seiner Familie unterstützt. Der Sänger wurde im Dezember 2023 mit einem Glioblastom, einem aggressiven Hirntumor, diagnostiziert und unterzog sich noch im selben Monat einer Notoperation, um den Tumor zu entfernen. Seit Oktober 2024 hat er die Strahlen- und Chemotherapie abgeschlossen und geht alle zwei Monate zu Kontrolluntersuchungen. Wie seine Töchter Isa, Taryn und Holly in einem Interview mit AARP.org verrieten, verbringt der 72-Jährige nun die meiste Zeit zu Hause in Connecticut, wo er von ihnen liebevoll versorgt wird. "Er ist meistens in guter Stimmung und freut sich auf den Tag", erzählt Isa und fügt hinzu: "Seine Mobilität und sein Geist sind in beeindruckender Verfassung."

Die Töchter haben die Pflegeaufgaben unter sich aufgeteilt: Während sich eine um organisatorische Belange kümmert, sorgt die andere für emotionale Unterstützung und gute Laune. Gemeinsam kümmern sie sich zudem um anfallende geschäftliche Angelegenheiten ihres Vaters. Die Verantwortung sei nicht immer einfach, räumen die Schwestern ein, die von 'Pflegeerschöpfung' sprechen. Trotzdem schätzen sie die intensive gemeinsame Zeit, vor allem bei den täglichen Mahlzeiten, zu denen Michael meist mit seinen Kindern und Enkelkindern zusammensitzt. "Wir hatten in den letzten zwei Jahren wahrscheinlich mehr gemeinsame Essen als in den gesamten fünfzig Jahren zuvor", scherzt Isa.

Ihr Vater zeigt sich während der schweren Zeit tief bewegt von der Hingabe seiner Töchter. In einem Statement erklärte er: "Dieses Jahr hat mich in einer Weise geprüft, die ich mir nie hätte vorstellen können. Meine Töchter waren dabei ein konstanter Halt." Die gemeinsame Bewältigung dieser Lebensphase hat die Beziehungen innerhalb der Familie nachhaltig gestärkt und ermöglicht es Michael, neben der gesundheitlichen Herausforderung auch über sein Vermächtnis nachzudenken – für seine Töchter wie auch für seine sechs Enkelkinder. "Ich möchte ihnen all das mitgeben, was sie mit ins Leben nehmen können: Lebenslektionen, Liebe und Bestätigung."

Getty Images Michael Bolton im Juni 2022

Facebook / Michael Bolton Michael Bolton mit seiner Familie im Dezember 2024

