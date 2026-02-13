Jochen Schropp hat sich endgültig von seinem Mann getrennt

Moderator Jochen Schropp (47) hat seine Ehe mit seinem Partner Norman endgültig für beendet erklärt – und das ausgerechnet am glanzvollen Eröffnungsabend der Berlinale. Am Rande des Openings im Hotel S/O Berlin bestätigt Jochen im Gespräch mit dem Magazin Bunte, dass die Beziehung vorbei ist. "Norman wird für immer einen Platz in meinem Herzen haben, aber es ist vorerst besser so", äußert sich der TV-Star und macht damit klar, dass aus der Ehe kein Neustart mehr wird. Besonders emotional wirkt sein Geständnis, dass er nicht wisse, ob er "jemals wieder so einen Mann wie Norman" finden werde. Trotz rotem Teppich und Blitzlicht war dem Moderator anzusehen, wie sehr ihn diese Entscheidung belastet.

Schon im vergangenen Herbst hatte Jochen eine Ehepause öffentlich gemacht, kurz darauf tauchte er ohne Ehering auf – ein deutliches Zeichen, dass es tiefere Risse gab. Damals hatte der Promi Big Brother-Moderator erzählt, die Trennung auf Zeit sei nicht seine Entscheidung gewesen und gemeinsame Paarzeit sei zuletzt zu kurz gekommen. In der Pause zog es ihn in seine zweite Heimat Kapstadt, wo er zunächst das Singleleben genoss, dann aber doch wieder Gefühle für einen anderen Mann entwickelte und von einem "emotionalen Involviertsein" sprach, das ihn mitnahm. Denn er wolle mit ganzem Herzen lieben, erklärt Jochen nun. Der Moderator und Norman waren seit 2018 ein Paar, 2022 folgten die standesamtliche Trauung in Berlin und eine romantische Zeremonie in Südafrika.

Nun richtet Jochen seinen Blick vorsichtig nach vorne. Auch wenn er spürbar an Norman hängt, betont er, eine neue Liebe nicht ausschließen zu wollen. "Ich hoffe, jemanden zu treffen, dem ich auf Augenhöhe begegnen kann", merkt die Medienpersönlichkeit an und ergänzt: "Dafür bin ich offen. Aber ich habe auch kein Problem damit, jetzt erst mal Single zu sein." Dass er die Ehe mit Norman jetzt loslässt, bedeutet für den Moderator auch, einen großen Lebensabschnitt abzuschließen, der von intensiver Liebe, gemeinsamen Reisen zwischen Berlin und Südafrika und dem Traum vom dauerhaften Glück geprägt war.

Getty Images Jochen Schropp und sein Partner Norman, Oktober 2023

Imago Jochen und Norman Schropp im Juni 2024 in Berlin

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp und sein Mann Norman im Januar 2024 in Südafrika

