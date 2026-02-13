Zu viel? Paulina Ljubas braucht eine Pause von Reality-TV

Reality-TV-Star Paulina Ljubas (29) zieht die Reißleine: In der aktuellen Folge des Podcasts "Deep und Deutlich" erzählt sie offen, dass sie nach ihrem jüngsten Format eine Pause von Shows braucht. Im Gespräch mit den Hosts beschreibt sie, wie sehr sie die Entwicklung der Branche belastet – von den Erwartungen der Produktion bis zum Verhalten der Mitstreiter vor der Kamera. Mit ihrer ehrlichen Beichte macht Paulina deutlich, dass für sie gerade Schluss ist mit immer mehr Drama, Eskalation und öffentlicher Dauerbewertung.

Im Podcast blickt die Reality-Darstellerin vor allem auf ihre Zeit bei Temptation Island zurück und zieht den Vergleich zu heute. Damals sei es ein "riesiger Oberskandal" gewesen, dass jemand im Pool geknutscht habe – und "irgendwer war ich übrigens", erinnert sie sich lachend. Heute reiche ein Kuss kaum noch, erklärt Paulina: "Die Leute sind ja schon enttäuscht, wenn du nicht fremdgehst. Wenn du nicht sonst was machst." Die Messlatte für Aufregung werde ständig höher gelegt, um das Publikum nicht zu langweilen. Nach den Dreharbeiten von Reality Queens im kolumbianischen Dschungel habe sie deshalb für sich die Grenze gezogen: "Jetzt reicht es gerade erst mal", sagt sie. Vor allem die Phase nach der Ausstrahlung mache ihr zu schaffen: Über Monate prasselten Kommentare, Bewertungen und Kritik auf einen ein. "Das ist das, was dir wirklich komplett die Batterie aussaugt", beschreibt sie und warnt auch Neulinge in der Szene vor genau dieser unterschätzten Belastung.

Schon in der Vergangenheit hatte sie deutlich gemacht, dass sie nur noch Formate machen möchte, die sich für sie wirklich lohnen – sowohl vom Gefühl als auch finanziell. Inzwischen klingt bei ihr vor allem der Wunsch nach mehr Ruhe und Kontrolle über das eigene Umfeld an. Die Influencerin betont, dass sie Reality-TV nicht für immer ausschließen möchte, momentan aber andere Prioritäten setzt. Im Alltag teilt sie mit ihren Followern gern Eindrücke jenseits von Skandalen und Lagerfeuer-Talks und zeigt, wie wichtig ihr ein stabiles Umfeld ist. Auch im Freundeskreis soll sie immer wieder erzählen, wie sehr Unterstützung im Privaten dabei hilft, die laute TV-Welt zumindest für einen Moment auszublenden.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Realitystar

RTL / Benno Kraehahn Der "Reality Queens"-Cast 2026

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im September 2025