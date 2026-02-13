Dieses intime Geständnis erschütterte Kate Winslets Ehe

Kate Winslet (50) hat in dem Podcast "Team Deakins" ein intimes Kapitel ihrer Vergangenheit aufgeschlagen – und damit laut Insidern selbst ihr Zuhause in Bewegung versetzt. Die Schauspielerin sprach offen darüber, dass einige ihrer ersten intimen Erfahrungen als junge Teenagerin mit Mädchen gewesen seien. Die Enthüllung, aufgezeichnet in einem Gespräch über ihre frühe Karriere und den Film "Heavenly Creatures", hallte sofort in ihrer Ehe mit Edward Abel Smith nach. Freunde berichten von aufwühlenden Tagen, in denen viel geredet wurde. Trotz der emotionalen Wucht sei das Band zwischen Kate und Edward nicht gerissen, heißt es, doch das Geständnis habe "echt etwas ins Wanken gebracht" und für intensive Gespräche gesorgt.

Im Podcast erinnerte sich Kate an ihre Suche nach Identität: "Ich teile etwas, das ich noch nie geteilt habe. Einige meiner ersten intimen Erfahrungen als junge Teenagerin waren tatsächlich mit Mädchen." Sie fügte hinzu: "Ich hatte ein paar Mädchen geküsst, ich hatte ein paar Jungs geküsst, aber ich war in keine Richtung besonders entwickelt." Im Kontext von "Heavenly Creatures", den sie mit 17 drehte, erklärte sie, wie sie die intensive Verbindung der beiden Protagonistinnen verstand: "In diesem Lebensabschnitt war ich neugierig, und etwas an dieser intensiven Verbindung habe ich zutiefst begriffen." Laut OK! sagten Insider, Edwards Reaktion sei bewegt, aber konstruktiv gewesen: Vertrauen sei die Basis, doch die Ehrlichkeit habe "echte, notwendige Gespräche" ausgelöst. Freunde sprechen von befreienden, zugleich verstörenden Gefühlen, während Kate betonte, sie habe sich Ruhm nie ausgesucht: "Ich wäre viel lieber im Schatten der Bäume und würde einfach mit Freunden Kunst machen", sagte sie im Podcast.

Privat schützt Kate ihre Familie seit Jahren konsequent. Aus früheren Beziehungen stammen Tochter Mia mit Jim Threapleton und Sohn Joe mit Sam Mendes (60), mit Edward hat sie Sohn Bear Blaze. Menschen aus ihrem Umfeld betonen, dass Kates Offenheit nichts an der Geschichte ihrer Ehe umschreiben solle, sondern Wahrheiten aus der Zeit davor benenne. Edward, so ein weiterer Vertrauter gegenüber OK!, verstehe, dass Kates Weg nicht mit ihm begonnen habe – entscheidend sei ihre Aufrichtigkeit gewesen. Abseits des großen Rampenlichts findet Kate den Rückhalt oft im Kleinen: lange Spaziergänge, vertraute Küchenrunden, Gespräche nach Drehschluss. Nähe und Vertrauen wurden zuletzt neu vermessen – nicht als Bruch, sondern als ehrlicher Blick auf das, was beide miteinander teilen.

Kate Winslet im September 2024

Edward Abel Smith und Kate Winslet bei den Hollywood Film Awards 2017 im Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills

Kate Winslet, November 2024