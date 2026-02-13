Sie lehnte ab: Eminem wollte Mariah Carey als Film-Mama

Eminem (53) wollte Mariah Carey (56) für seinen Kinohit "8 Mile" gewinnen – allerdings in einer Rolle, die sie kalt erwischte. Der Rapper fragte 2002 an, ob Mariah seine Mutter im Film spielen wolle, jene vom Leben gezeichnete Frau aus dem Trailerpark. Das verriet Produzent Damion "Damizza" Young jetzt und bestätigte damit einen älteren Bericht von People. Der Vorstoß kam in einer Zeit, als "8 Mile" heiß gehandelt wurde und Eminem an seinem ersten großen Film arbeitete. Mariah, nur wenige Jahre älter als der Musiker, zeigte demnach sofort die rote Karte. Die Anfrage lief über Damion, der die beiden zusammenbringen sollte und schließlich ein Gespräch arrangierte.

In seinem Auftritt im Podcast "TFU" schilderte Damion den kuriosen Moment: Er habe zunächst gedacht, Eminem wolle Mariah treffen, weil er an mehr als nur einem Job interessiert sei. "Ich gehe zu Mariah und sage: 'Schau, Eminem will dich treffen', und sie so: 'Nein'", zitierte Damion die Sängerin im Podcast. Als er doch eine Dreierrunde aufsetzte, platzte die Bombe. "Ich will, dass du meine Mutter spielst", habe Eminem am Telefon gesagt. "Das mochte sie überhaupt nicht", erinnerte sich Damion. "Ihre Unsicherheiten kamen sofort hoch." People berichtete ergänzend, dass Mariah die Offerte als altersunpassend empfand. Am Ende übernahm Kim Basinger (72) die Rolle der Mutter – und "8 Mile" wurde zum Kultfilm.

Mariah ist für große Balladen und glamouröse Auftritte bekannt – und achtet schon immer genau darauf, wie sie sich in der Öffentlichkeit zeigt. Themen wie Nähe, Kontrolle und Selbstschutz spielen in ihrem Leben eine wichtige Rolle, darüber sprach sie auch immer wieder offen in Interviews. Eminem dagegen pflegte früh das Image des Provokateurs, ließ aber stets auch durchblicken, wie wichtig ihm seine Familie ist. Seine älteste Tochter Hailie Jade Scott Mathers (30) steht seit seinen ersten Erfolgsjahren mit im Rampenlicht, während Mariah ihr Familienleben mit ihren Zwillingen weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushält. Beide haben im Laufe ihrer Karriere gelernt, klare Grenzen zu ziehen – jeder auf seine eigene Art und mit ganz eigenen Vorstellungen davon, wie viel Einblick sie gewähren.

Collage: Getty Images, Imago Collage: Eminem und Mariah Carey

Getty Images Eminems Mutter Debbie Nelson-Mathers, 2001

Getty Images Eminem mit seiner Tochter im Hintergrund