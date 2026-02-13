Demi Moore verabschiedet guten Freund James Van der Beek

Demi Moore (63) hat sich am Donnerstag mit bewegenden Worten von James Van Der Beek (†48) verabschiedet. Auf Instagram teilte die Schauspielerin zwei alte Fotos mit dem Dawson's Creek-Star und schrieb über die Bilder, James sei ein "geschätzter Freund unserer Familie". Der Hollywood-Liebling war am Mittwoch im Alter von 48 Jahren gestorben. Demi veröffentlichte ihren Tribut in ihren Insta-Storys, direkt aus Los Angeles, wo sie aktuell für "Landman" im Gespräch ist. In ihrer Botschaft betonte sie, die Welt habe nicht nur "einen außergewöhnlichen Schauspieler, sondern vor allem einen hingebungsvollen Ehemann, liebenden Vater und treuen Freund" verloren.

Neben Demi meldeten sich weitere Weggefährten zu Wort. Krysten Ritter (44) schrieb in ihren Stories: "Wirklich harte Nachrichten heute. Wunderschöner Mensch innen und außen", und schickte ihre Liebe an Ehefrau Kimberly und die Kinder. Katie Holmes (47) veröffentlichte auf Instagram einen handgeschriebenen Brief: "Ich bin so dankbar, ein Stück von James’ Reise geteilt zu haben. Er ist geliebt", versprach Unterstützung für Kimberly und die sechs Kinder und erinnerte an gemeinsame Drehtage, Gespräche und "James-Taylor-Songs". Auch Dreama Walker trauerte öffentlich, während Melissa Joan Hart (49) schrieb: "Ich bin am Boden zerstört", und an ihren "ersten Bildschirmkuss" mit James erinnerte. Alfonso Ribeiro (54) schilderte die Höhen und Tiefen von James’ Kampf gegen den Krebs und nannte ihn "wahren Freund, Bruder und Lebensführer".

Demi und James kannten sich seit vielen Jahren aus der Filmbranche, auf den nun geteilten Fotos wirken sie vertraut und gelöst, fernab von rotem Teppich und Scheinwerfern. Für Demi, die selbst drei Kinder hat, spielte Familie immer eine große Rolle – umso deutlicher wird in ihrem Nachruf, wie sehr sie James als Vater wahrgenommen hat. Parallel starteten Freunde des Paars eine GoFundMe-Seite, um Kimberly und die Kinder bei Lebenshaltungskosten und Ausbildung zu unterstützen, nachdem die langen Behandlungen die Familie finanziell belastet hatten.

Anzeige Anzeige

Collage: Alberto E. Rodriguez / Getty Images, Getty Images Collage: Demi Moore und James Van Der Beek

Anzeige Anzeige

Instagram / demimoore Demi Moore mit James Van Der Beek

Anzeige Anzeige