Fans überzeugt: Ariel wird nächste Schweizer Bachelorette

In der Schweiz steht Die Bachelorette wieder an. Ein erster Trailer gibt einen Vorgeschmack: In dem Instagram-Clip ist eine blonde Frau in einem auffälligen, kurzen Kleid zu sehen. Ihre Identität ist eigentlich noch geheim, doch die Fans scheinen sie schon enttarnt zu haben. Ein besonders eindeutiger Hinweis ist für sie das Tattoo, das die Bachelorette am Handgelenk hat: "Das ist zu tausend Prozent Ariel... Man erkennt, dass sie es ist und auch das Tattoo am Handgelenk mit dem geschwungenen E", erklärt ein User unter dem Teaser. Auch das Tattoo am Fußgelenk, die langen blonden Haare und die zierliche Statur sind für viele klare Indizien, dass die ehemalige Dschungelcamperin bald Rosen verteilt.

Aber nicht jeder feiert die Vorstellung, Ariel könnte die nächste Bachelorette sein. Während viele sich freuen, hätten andere wohl lieber jemand anderen gesehen. "Bitte liebe Schweiz. Behaltet diese reizende Dame bei euch. Und lasst sie nie wieder ins deutsche TV", schreibt eine weitere Userin. Ein Nutzer empfiehlt: "Rennt, Männer, rennt so schnell ihr könnt." Trotzdem könnten die Fans durchaus recht haben, dass Ariel die Bachelorette wird: Der Slogan unter dem kurzen Video lautet "Guess who's back?" Da das Reality-Sternchen zuletzt in zahlreichen Formaten zu sehen war, würde der Satz durchaus passen.

Tatsächlich sah man Ariel zuletzt nicht nur im Dschungel. Parallel laufen die Ausstrahlungen von #CoupleChallenge und Reality Queens – beides Formate, in denen die Schweizerin ebenfalls mitmischt. 2025 war sie zudem bei Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen. Und in all diesen Shows sorgte Ariel mit ihrer lauten und unangepassten Art für Aufruhr. Was viele anfangs noch lustig fanden, wurde den Zuschauern im Dschungel schnell zu viel. In der ersten Woche musste die Mutter einer Tochter in jede einzelne Prüfung. Ihr Exit an Tag 15 wurde entsprechend von den Fans bejubelt. Bei "#CoupleChallenge" sieht es aktuell nicht besser aus. Auch hier hofft das Publikum auf Ariels Exit. "Ich hoffe so sehr, dass Ariel rausfliegt. Hab echt Kopfweh von ihrem Geschrei und es macht keinen Spaß, CC zu schauen", meint nicht nur ein User auf Instagram.

Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / _ariel__61 Ariel, Realitystar

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026