Kit Harington: Weihnachtsfest wie in den 30er-Jahren

Schauspieler Kit Harington (39) plante mit seiner Familie ein ganz besonderes Fest. Der "Game of Thrones"-Star verriet im Gespräch mit E! News, dass er, seine Frau Rose Leslie (38) und ihre beiden Kinder – ein vierjähriger Sohn und eine zweijährige Tochter – die Feiertage auf traditionelle Weise verbringen werden. "Es wird sehr 1930er-mäßig", erklärte Kit. Das Radio wird angeschaltet, um Weihnachtslieder zu hören, während ein gemütliches Feuer im Kamin prasselt. Danach geht die Familie gemeinsam in die Kirche. Im Anschluss stehen ein ausgiebiges Abendessen und ein Filmabend im warmen Heim auf dem Programm.

Kit beschrieb die Stimmung bei ihnen als fast nostalgisch: "Wir sind eine sehr, übertrieben traditionelle Familie, so traditionell, wie es nur geht", erklärte er weiter. Die Einblicke kamen am Rande seines aktuellen Projekts: Kit stand zuletzt für "The Family Plan 2" in London und Paris vor der Kamera. Im Gespräch mit E! News schwärmte er von den Dreharbeiten mit Mark Wahlberg (54) und Michelle Monaghan (49). Über Mark sagte er: "Er füllt diese große Bruder-Rolle, was seine Karriere angeht." Der Hollywood-Star wiederum plauderte seinerseits über Familienpläne und gemeinsame Reisen mit Ehefrau Rhea Durham (47) und den vier Kindern. Kollegin Michelle erzählte E! von ihrem ruhigeren Programm mit Ehemann Peter White und der Familie: viel kochen, backen, Karten spielen, Football schauen – und zwischendurch einfach zusammen dösen. Für Kit steht jedoch fest: Nach den Drehmonaten zählen die Stunden daheim am meisten.

Privat ist Kit Harington, der am 26. Dezember 39 Jahre alt wird, nicht nur für seine Rollen auf der Leinwand bekannt, sondern auch für seine bodenständige Einstellung zu Familie und Tradition. Seit seiner Hochzeit mit Rose Leslie im Jahr 2018 hat das Paar, das sich am Set von "Game of Thrones" kennenlernte, stets auf eine nahe Bindung zu den Kindern geachtet. Ihre Liebe zur gemeinsamen Zeit und zu traditionellen Festen scheint ein roter Faden im Familienleben zu sein, wobei beide es lieben, sich in den kleinen Dingen des Lebens zu verlieren. Das wertvollste Geschenk scheint demnach offenbar einfach die Zeit zu viert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rose Leslie mit Kit Harington bei der Premiere von "Game of Thrones"

Anzeige Anzeige

Getty Images Kit Harington, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Kit Harington mit seiner Ehefrau Rose Leslie bei den Golden Globe Awards