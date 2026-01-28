Sophie Turner & Kit Harington faszinieren als neues Filmduo

Sophie Turner (29) und Kit Harington (39) feiern ein Comeback, das viele Game of Thrones-Fans seit Jahren herbeisehnen: Gemeinsam stehen die beiden in "The Dreadful" vor der Kamera und der erste Trailer lässt die Netzgemeinde ausrasten. Zu sehen war das am frisch veröffentlichten Clip, der im düsteren Mittelalter Englands spielt und eine verbotene Leidenschaft entfacht. Sophie spielt Anne, die fernab der Welt mit einer strengen Schwiegermutter lebt, während Kit als Bekannter ihres Ehemanns aus dem Krieg zurückkehrt. Die Spannung zwischen den beiden knistert, während ein verfluchter Ritter das Land ins Chaos stürzt. In den USA startet "The Dreadful" am 20. Februar 2026 im Kino und parallel via Video-on-Demand.

Der Ton des Trailers erinnert an unheimliche Hits wie "The Witch" und setzt auf Nebel, Kerzenlicht und flüsternde Warnungen. Regie führt Natasha Kermani, die auch das Drehbuch schrieb, neben Sophie und Kit spielen Marcia Gay Harden (66), Catherine McDonough, Laurence O’Fuarain, Tigerlily Langford, Zachary Cohen und Jonathan Howard. Die Liebesgeschichte zwischen Anne und dem Kriegsheimkehrer heizt die Fantasie der Fans an – längst träumen viele von einem alternativen Serienende für Jon und Sansa. Auf YouTube sammeln sich Kommentare wie "Das Ende, das wir verdient haben", "Jon und Sansa in einem anderen Multiversum" und "Ich wusste schon immer, dass Sansa Jon begehrt". Wann und wo der Film in Deutschland erscheint, ist noch offen.

Für Sophie, die durch "Game of Thrones" zum Weltstar wurde, ist die Rückkehr vor der Kamera auch ein Wiedersehen mit einem alten Weggefährten. Die Schauspielerin, die zwei Kinder hat, verbindet mit Kit seit den gemeinsamen Serienjahren eine gewachsene Vertrautheit – am Set wurde damals viel gelacht, während die Welt draußen fieberhaft jede Folge diskutierte. Kit, der mit seiner intensiven Art vor Kamera und Publikum punktet, gilt als Teamplayer, der Kolleginnen und Kollegen regelmäßig den Rücken stärkt. Beide pflegen enge Freundschaften aus der Serienzeit; das Wiedersehen in "The Dreadful" sorgt deshalb nicht nur bei Fans, sondern auch im engsten Kreis der Stars für besondere Vorfreude.

Sophie Turner und Kit Harington bei einer "Game of Thrones"-Premierenfeier im Juli 2017

Liam Cunningham, Kit Harington, Sophie Turner in "Game of Thrones", Staffel 7

Getty Images Sophie Turner und Kit Harington bei den Elle Style Awards 2013