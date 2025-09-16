Harry Potter-Hörbuch: Keira Knightley spricht Umbridge

Keira Knightley (40) und einige weitere Hollywood-Größen verleihen dem Harry Potter-Universum in einer neuen Hörbuch-Version ihre Stimmen. Die Schauspielerin, bekannt aus Fluch der Karibik, übernimmt die Rolle der strengen Professorin Dolores Umbridge. Das Projekt wird laut Moviepilot exklusiv auf Audible veröffentlicht und ist als aufwendiges Hörspiel mit verschiedenen Sprecherinnen und Sprechern für jede Rolle konzipiert. Neben Keira wird Kit Harington (38), berühmt aus Game of Thrones, die Rolle des charmant-komischen Professor Lockhart sprechen, während Iwan Rheon (40) Professor Lupin seine Stimme leiht. Den Auftakt macht "Harry Potter und der Stein der Weisen" am 4. November 2025, gefolgt von monatlichen Veröffentlichungen der weiteren Teile.

Das Hörspiel hebt sich deutlich von den bisherigen Hörbuchversionen ab, denn es punktet nicht nur mit eigens komponierter Musik und Hintergrundgeräuschen, sondern auch mit einem beeindruckenden Cast. Neben Keira und Kit werden Stimmen wie James McAvoy (46), Ruth Wilson (43), Hugh Laurie (66) und Simon Pegg (55) zu hören sein, die verschiedene beliebte Figuren aus dem magischen Universum neu zum Leben erwecken. Fans können sich also auf ein akustisches Spektakel freuen, das eine frische Herangehensweise an die ikonischen Geschichten bietet. Die Sprecherliste ist beeindruckend umfangreich: über 200 Stimmen bringen die Welt von Harry, Hermine und Co. zum Klingen.

Für Keira bietet dieses Projekt eine interessante Abwechslung. In der Vergangenheit war sie vor allem für ihre Rolle in Fantasy-Abenteuern wie "Fluch der Karibik" bekannt, während die Rolle der Dolores Umbridge eine völlig neue Herausforderung darstellt. Die Schauspielerin ist glücklich verheiratet, Mutter von zwei Kindern und nahm schon in der Vergangenheit gerne spannende neue Projekte an. Die Fans dürfen gespannt sein, wie sie diese strenge, aber ikonische Rolle in der Harry-Potter-Welt interpretieren wird.

Getty Images Keira Knightley 2022

Getty Images Kit Harington, Schauspieler

Getty Images Keira Knightley im Juli 2006