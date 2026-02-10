Netflix-Hit "Bridgerton": So viele Staffeln sind in Planung

Fans des Netflix-Hits Bridgerton können aufatmen: Die romantische Serienwelt rund um die feine Londoner Gesellschaft bleibt ihnen noch viele Jahre erhalten. Vor wenigen Tagen ist der erste Teil der vierten Staffel auf der Streamingplattform gestartet. Der zweite Teil folgt am 26. Februar und sorgt schon jetzt für Vorfreude unter den Zuschauern. Während alle noch fieberhaft miträtseln, wie es weitergeht, hat Produzentin Shonda Rhimes (56) nun in einem Gespräch mit dem Portal Express verraten, wie lange die Geschichte rund um die berühmte Adelsfamilie überhaupt laufen soll.

Shonda erklärte, dass die Pläne für die Serie von Anfang an groß angelegt waren. "Genau acht [Staffeln]", antwortete sie auf die Frage, wie lange "Bridgerton" laufen werde. Sie verwies dabei auf die Romanvorlage von Julia Quinn, auf der die Netflix-Produktion basiert: "Die 'Bridgerton'-Buchreihe besteht aus acht Kindern. Violet Bridgerton und all ihre acht Kinder heiraten. Also ist jede Staffel ein Kind", sagte die Produzentin. Schon länger hatten Fans vermutet, dass Netflix die Buchstruktur übernehmen und jeder Staffel ein anderes Bridgerton-Geschwisterkind in den Fokus stellen würde. Nach der offiziellen Bestätigung, dass die Serie bereits bis Staffel 6 verlängert ist, steht nun fest: Auch danach ist noch längst nicht Schluss.

"Bridgerton" startete 2020 und wurde schnell zu einem der größten Hits auf der Streaming-Plattform. Die romantische und zugleich dramatische Serie besticht durch ihre aufwendige Ausstattung und die lebendigen Charaktere. Besonderes Interesse gilt dem Liebesleben der Bridgerton-Geschwister, das in jeder Staffel neu beleuchtet wird. Produzentin Shonda, die für ihre Projekte wie Grey's Anatomy bekannt ist, hat mit ihrer Vision von "Bridgerton" den Nerv der Zeit getroffen und begeistert Fans weltweit.

Anzeige Anzeige

LIAM DANIEL/NETFLIX Luke Thompson als Benedict Bridgerton in "Bridgerton"

Anzeige Anzeige

Getty Images Shonda Rhimes, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Netflix Eloise Bridgerton und Penelope Featherington in Staffel 4, Folge 4