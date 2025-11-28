So geht "The Family Plan 2" mit Mark Wahlberg & Kit weiter

Ab sofort können Fans von actiongeladener Unterhaltung den nächsten Teil der erfolgreichen Reihe "The Family Plan" auf Apple TV streamen. Mark Wahlberg (54) schlüpft erneut in die Rolle des ehemaligen Profikillers Dan Morgan, der diesmal mit seiner Familie nach London reist, um die Weihnachtszeit dort zu verbringen, wie Filmstarts zusammenfasste. Doch der Frieden bleibt nicht lange erhalten: Kit Harington (38), bekannt aus Game Of Thrones, ist als Gegenspieler Finn Clarke mit von der Partie, der noch eine Rechnung mit Dan offen hat. Unterstützt von seiner Familie, die nun über seine düstere Vergangenheit Bescheid weiß, entfalten sich neue spannende und turbulente Ereignisse.

Auch hinter den Kulissen setzt die Action-Komödie auf Kontinuität. Simon Cellan Jones führt erneut Regie, und das Drehbuch stammt wieder aus der Feder von David Coggeshall. Neben Mark Wahlberg und dem zweifachen Vater Kit Harington kehrt Michelle Monaghan (49) als Dans Ehefrau Jessica zurück, die in diesem Teil aktiver ins Geschehen eingreift. Wie bereits im ersten Film, der vor zwei Jahren erschien und für Apple TV einen Streaming-Rekord aufstellte, sind auch hier spannende Stunts und humorvolle Szenen garantiert. Bei Teil eins schieden sich allerdings die Geister von Fans und Kritikern. Interessierte haben die Möglichkeit, den Film über den Apple-Channel auf Prime Video sieben Tage kostenlos zu testen.

Für Kit ist dieser Streifen ein weiterer Schritt, um seine Fähigkeiten im Action-Genre unter Beweis zu stellen. Bereits während der Dreharbeiten in London sorgte er mit seinem eleganten Auftritt für Schlagzeilen, als er sich am Set gegen den lässigen Mark in einer Verfolgungsjagd behauptete. Der an ADHS erkrankte Brite ist nach seinem Welterfolg mit "Game of Thrones" ein gefragter Star geblieben – auch wenn der Ruhm zahlreiche Herausforderungen mit sich brachte. "Die Leute haben mich behandelt wie meine Figur. Das hinterließ bei mir einige psychische Narben", resümierte er einst im Podcast "Hidden20". Mark Wahlberg, der zusammen mit seiner Frau Rhea Durham (47) vier Kinder großzieht, bleibt zudem seinem typischen Karriere-Mix aus Action, Humor und Herz treu – eine Kombination, die ihn regelmäßig in Kino- und Streaming-Hits bringt.

Getty Images Mark Wahlberg, Schauspieler

Getty Images Kit Harington im Juli 2021

Getty Images Mark Wahlberg feiert seinen Stern auf dem Walk of Fame mit Rhea Durham und den Kindern Ella, Michael, Brendan und Grace

