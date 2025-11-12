Kit Haringtons schnelles Geheimnis: Spoiler statt Strafe

Kit Harington (38), der mit seiner Rolle als Jon Schnee in der Erfolgsserie "Game of Thrones" berühmt wurde, erzählte eine unglaubliche Anekdote in der "The Tonight Show". Auf einer Fahrt nach Hause wurde der Schauspieler von der Polizei wegen überhöhter Geschwindigkeit angehalten. Doch was dann geschah, war alles andere als eine gewöhnliche Verkehrskontrolle. Der Polizist stellte ihm ein skurriles Ultimatum: Entweder begleite Kit ihn zur Polizeistation, oder er solle verraten, ob seine Figur in der kommenden Staffel der Serie noch lebt. Unter Druck setzte Kit schließlich auf Offenheit und gestand: "Ich lebe nächste Staffel." Damit konnte er sich sein Bußgeld anscheinend sparen.

Die Situation spielte sich während der Dreharbeiten zur fünften Staffel ab, als das Schicksal des beliebten Charakters Jon Schnee nach einem dramatischen Verrat durch die eigene Nachtwache ungewiss war, so Kino.de. Während die Fans bis zur nächsten Staffel rätseln mussten, ob Jon tot bleibt oder zurückkehrt, erfuhren die wenigen Eingeweihten hinter den Kulissen die Wahrheit. Mit dem unerwarteten Geständnis an der Straßenseite erhielt der Polizist nicht nur eine exklusive Information, sondern verabschiedete Kit auch mit den Worten: "Gute Fahrt, Lord Kommandant." Trotz des Risikos, gegen die strengen Geheimhaltungsregeln der Serie zu verstoßen, entschied sich der Schauspieler, seinen Weg ohne Umweg über die Polizeistation fortsetzen zu dürfen.

Über seine Beziehung zur Serie sprach Kit in der Vergangenheit immer sehr offen. Zwar verdankte er seiner Rolle als Jon Schnee seinen internationalen Durchbruch, doch insbesondere das Finale von "Game of Thrones" sieht er heute mit gemischten Gefühlen. In Interviews gestand er, dass die hohen Erwartungen der Fans und die Erschöpfung beim Dreh Spuren hinterließen. Doch trotz dieses kritischen Rückblicks bleibt Kit für viele Fans untrennbar mit seinem ikonischen Charakter verbunden – ein Erbe, das selbst in alltäglichen Momenten wie einer Polizeikontrolle seine Spuren hinterlässt.

Getty Images Kit Harington bei der Premiere von "The Family Plan 2" 2025

Getty Images Kit Harington bei der "Baby Rude"-Premiere in Toronto 2022

Getty Images Kit Harington im Oktober 2021