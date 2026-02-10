Grammy-Frisur: Kelsea Ballerini litt unter starken Schmerzen

Kelsea Ballerini (32) sorgte bei den Grammys 2026 für Aufsehen, hatte aber selbst starke Schmerzen. Die Country-Sängerin erschien am Sonntagabend in Los Angeles mit einem extrem strengen Sleek-Updo, das so fest saß, dass sie vor der Show zu Schmerzmitteln griff. "Ich musste tatsächlich Advil gegen meine Kopfschmerzen nehmen, weil sie so heftig waren", schrieb Kelsea in einem exklusiven Foto-Tagebuch für das Magazin Cosmopolitan. Gestylt wurde sie von Starfriseur Chris Appleton (42), der sie für den großen Abend begleitete und den Look direkt auf ihr Outfit abstimmte.

Der Hairstylist verriet auf Instagram, dass die Frisur mit einer geschwungenen Schlaufe am Hinterkopf direkt von Kelseas grün-goldenem, perlenbestickten Etro-Halterkleid inspiriert war. "Perfekt gestylt und geformt ", schrieb Chris und erklärte: "Ich habe mir das Muster im Kleid genommen und es bis in die Haare weitergeführt." Kelsea verriet Cosmopolitan zudem ein rührendes Detail: In das Kleid war ein kleiner Patch eingenäht – eine Hommage an ihren kürzlich verstorbenen Hund Dibs. "Das war eine Überraschung der Designer und meiner Stylisten beim finalen Fitting", sagte die "Cowboys Cry Too"-Sängerin dem Magazin. "Ich habe meinen Seelenhund Dibs vor ein paar Wochen verloren, und ihn für den Abend nah am Herzen zu tragen, war so sentimental. Eine schöne Erinnerung, dass er immer bei mir ist."

Auf dem Roten Teppich sprach Kelsea mit People auch über die Entstehung des funkelnden Etro-Looks: Erste Skizzen erreichten sie schon im November, sie habe sich "etwas Geerdetes" gewünscht, das zu den Mustern ihres aktuellen Albums passe. Gleichzeitig gab die Sängerin auch ein paar Einblicke in ihr Privatleben. Gegenüber E! erklärte sie, dass sie nach ihrer Trennung und dem erneuten Liebes-Comeback mit Chase Stokes (33) bewusster mit persönlichen Details umgehen wolle: "Ich war immer eine chronische Oversharerin, aber mit 32 zügele ich das zum ersten Mal."

Getty Images Bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles: Kelsea Ballerini auf dem roten Teppich

Getty Images Kelsea Ballerini in einem rückenfreien, bestickten Kleid bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini bei den ACM Awards 2025