Job-Rückkehr nach Babypause: Vick Hope fühlt sich zerrissen

Vick Hope (36) ist zurück bei Radio 1. Sechs Monate nach der Geburt ihres ersten Sohnes Micah, den sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Calvin Harris (42) im Juli vergangenen Jahres bekommen hat, ist die Moderatorin wieder live on Air. Gemeinsam mit den Co-Hosts Jamie Laing (37) und Katie Thistleton, die beide ebenfalls kürzlich Eltern geworden sind, moderierte sie ihre erste "Going Home Show" seit ihrer Babypause. Auf Instagram teilte Vick vor dem großen Comeback ihre Nervosität. "Geht es noch jemandem so, dass man zur Arbeit zurückkehrt und sich fühlt, als wäre man in zwei völlig verschiedene Menschen gespalten?", schrieb sie kurz vor der Show zu einem Foto ihres Babys im Kinderwagen.

Während der Sendung scherzte die Moderatorin dann, dass sie mittlerweile fast vergessen habe, wie sie sich in einer Radioshow überhaupt verhalten sollte: "Ich weiß gar nicht mehr, was ich im Radio sagen darf! Ich habe das Gefühl, unsere Babys sollten eines Tages alle zusammen in einer Band spielen. Ich bin so durch den Wind, mir ist schon übel, meine Lippen zittern." Letztendlich brachte sie ihre erste Show nach der Babypause aber mit Bravour hinter sich.

Bereits wenige Monate zuvor hatte Vick mit ihrer ehrlichen Art beeindruckt. Bei den "Glamour Women of the Year Awards" sprach die Moderatorin offen über die Herausforderungen ihres neuen Alltags. "Ich pumpe ständig Milch aus meinen Brüsten und habe seit 13 Wochen keinen heißen Tee mehr getrunken", verriet sie im Gespräch mit Mirror. Mit ihrem Humor und ihrer Ehrlichkeit schloss sie sofort viele Fans ins Herz.

Getty Images Vick Hope bei den Fashion Awards 2025 im Royal Albert Hall in London

Instagram / vicknhope Moderatorin Vick Hope gibt Einblicke in ihren Alltag mit Baby, Oktober 2025.

Instagram / vicknhope Vick Hope und ihr Sohn Micah, November 2025