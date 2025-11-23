Kit Harington fand Kuss-Szene mit Sophie Turner "peinlich"

Kit Harington (38) hat in einem neuen Interview verraten, wie unangenehm sich eine Kussszene mit Sophie Turner (29) am Set ihres kommenden Gothic-Horrorfilms "The Dreadful" angefühlt hat. Der Schauspieler schilderte, dass er sich für den Take auf eine Apfelkiste stellen musste, um seine Kollegin zu erreichen. "Es war ein bisschen peinlich, auf eine Apfelkiste steigen zu müssen, um sie zu küssen, weil sie ungefähr einen Fuß größer ist", sagte er E! News. Gedreht wurde die Szene für "The Dreadful", geschrieben und inszeniert von Natasha Kermani, in dem die ehemaligen Game of Thrones-Geschwister nun ein Liebespaar spielen. "Aber abgesehen davon blieb meine Würde ziemlich intakt", so Kit weiter. Zusammen standen die beiden vor wenigen Monaten in den Studios, nachdem Sophie ihm das Drehbuch zugeschickt hatte und die Reunion ins Rollen brachte.

Mehr Einblick in die Entstehung gab Sophie selbst bereits im Sommer. Sie erzählte bei "Late Night with Seth Meyers", dass sie Kit direkt für die Rolle ihres Liebhabers Jago im Sinn hatte, ohne die Konsequenzen zu bedenken. "Er schrieb mir zurück: 'Ja, ich würde es lieben, aber das wird wirklich verdammt seltsam, Soph'", erzählte sie in der Show. Erst beim erneuten Lesen habe sie bemerkt, wie intim die Figuren werden: "Kuss, Kuss, Sex, Kuss, Sex, und dann dachte ich: 'Oh Mist, das ist ja mein Bruder.'" Am Ende entschieden beide, dass das Buch zu stark war, um es wegen der "Geschwister-Historie" abzulehnen. Die ersten romantischen Momente am Set blieben trotzdem eine Überwindung. "Wir kommen ans Set und es ist die erste Kussszene und wir würgen beide", sagte Sophie bei "Late Night". "Es war wirklich widerlich. Es war das Schlimmste. Ein weiterer wirklich schlechter Moment in meiner Karriere", sagte sie. In "The Dreadful" spielt Sophie die junge Anne, deren Leben durch die Rückkehr eines geheimnisvollen Mannes aus ihrer Vergangenheit aus den Fugen gerät.

Die Dreharbeiten dürften für Fans ein echtes Highlight sein, die das "Game of Thrones"-Abenteuer lange vermisst haben. Für Sophie und Kit, die über acht Jahre lang die global erfolgreiche Serie prägten, war das Wiedersehen beim Dreh auch eine Reise in vergangene Zeiten. "Es fühlte sich an, wie mit der Familie zu arbeiten", schwärmte Kit. Tatsächlich blieb der Cast von "Game of Thrones" auch nach dem Serienfinale 2019 in engem Austausch, und Projekte wie dieses zeigen, dass die Verbindung immer noch besteht. Fans dürfen gespannt sein, wie das Duo den Sprung von Westeros in die düstere Welt ihres neuen Films meistert.

Sophie Turner und Kit Harington bei einer "Game of Thrones"-Premierenfeier im Juli 2017

Getty Images Sophie Turner und Kit Harington bei den Elle Style Awards 2013

Getty Images Sophie Turner und Kit Harington bei der "Game of Thrones"-Paneldiskussion auf der Comic-Con 2014 in San Diego